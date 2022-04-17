中國醫界發聲 沒必要向健康市民發連花清瘟

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（中央社台北17日電）中國以嶺藥業向上海捐贈連花清瘟藥品。不過，中國醫學健康與醫療健康服務平台「丁香醫生」今發文，認為不應向健康的群眾發放連花清瘟，因其不能預防COVID-19，且可能有副作用。

以嶺藥業研發的連花清瘟，被官方推薦為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）用藥。上海疫情爆發後，3月底、4月初以嶺藥業先後透過中國紅十字會捐贈總價值人民幣6000萬元（約新台幣2.7億元）的連花清瘟給上海。

「丁香醫生」今凌晨在微信發文指出，不少上海網友紛紛曬出自己家裡已收到很多盒連花清瘟，抗疫發放藥物，看起來是一件有益於民的事情，但是很遺憾連花清瘟不能預防新冠，沒有必要向健康的市民發放。

文章接著指出，連花清瘟不是一款口服疫苗，目前暫時也沒有口服藥物可以完成COVID-19疫苗的工作。從官方、臨床與藥物研發三個方面檢視，目前都無法找到有效證據支持「連花清瘟可以預防新冠」。

「丁香醫生」表示，中國國內患者也並非人人都可以使用連花清瘟，雖然連花清瘟的藥物說明書上仍然標示副作用尚不明確，但一項發表於「Frontiers in Pharmacology」的研究指出，連花清瘟至少含有61種化合物，成分極其複雜。

說明書上標示了高血壓者、心臟病患者慎用；有糖尿病等慢性病嚴重者、兒童、孕婦、年老體弱者等，也需在醫生指導下服用。

文章直指：「一種不能預防新冠的藥物，被大批量發放給沒有感染的健康人，這本身就是不應該發生的事。如果真的如一些報導中所說，為了這些藥物的運輸發送，還占用了其他物資的運力，那更不合理。我們認為不應該這樣。」

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萬達集團董事長王健林之子王思聰14日在微博轉發一條連花清瘟的消息，並稱「證監會應嚴查以嶺藥業」，引發關注。該言論讓以嶺藥業翌日股價跌停，市值蒸發人民幣67億元。王思聰之後編輯微博內容，刪除上述言論。

以嶺藥業則回應，公司產品有完整的證據和報告披露，投資者要辨別網路上的言論，不能因為「王思聰」3個字就隨意提出疑問。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110417