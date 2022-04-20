率先質疑連花清瘟 萬達少東王思聰微博被禁言

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（中央社台北20日電）中國萬達集團董事長王健林之子王思聰日前公開質疑「連花清瘟」對COVID-19的療效，引起軒然大波。而王思聰的新浪微博帳號卻在昨晚被禁言，外界認為，這似乎與他質疑「連花清瘟」有關。

綜合香港01等媒體報導，中國網友19日晚間赫然發現， 王思聰的微博帳號，出現「因違反相關法律法規，該用戶目前處於禁言狀態」的告示。目前無法得知王思聰本人對自己微博帳號被禁言的看法。

王思聰14日在微博轉發一則由署名「睡前消息編輯部」製作題為「世衛組織『推薦』連花清瘟，誰告訴你的？」的短片，內容多方質疑世界衛生組織（WHO）是否真的推薦過這款成藥，同時直指中國一些網站刻意以此混淆視聽，造成WHO「推薦連花清瘟」的假象，更讓製造此藥的以嶺藥業股價飆漲。

除了轉發，王思聰並加註「證監會應嚴查以嶺藥業（連花清瘟製造商）」的字樣，並指「現在在中國能看到一個嚴謹、敢於求證、有良心、敢說真話的媒體，實在實在是太難了」。

由於「連花清瘟」在中國市場的高知名度，加上曾獲得中國防疫專家鍾南山及部分官媒的公開推薦，王思聰的公開質疑立即引發軒然大波，以嶺藥業更對此公開回應。然而，繼王思聰之後，中國醫療平台「丁香醫生」和北京首都醫科大學校長饒毅接連發文，質疑連花清瘟對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的療效。

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此後，中國網路不但出現接連質疑「連花清瘟」的聲音，更有人質疑這款成藥與鍾南山之間的關係，同時導致以嶺藥業股價連日暴跌。但王思聰的微博19日被禁言，引發中國網友更多的質疑。

有網友表示，「實話哪能隨便說，即使你是王思聰」；也有人質疑，王思聰若有錯應讓法律解決，結果把他禁言，是藥廠的暗黑勢力太大？還是拿國家勳章的暗黑勢力太大？（編輯：邱國強/呂佳蓉）1110420