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上海官派保供食品 有過期有仿冒有官網涉賭涉黃

2022/4/24 21:35
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（中央社台北24日電）上海因疫封城，官方近日發放的一批救濟食品卻接連出狀況。有居民收到過期食品，也有人收到仿冒食品，有人因此出現腹瀉。更有人雖然收到珍貴的麵粉，但製造商的官網卻是賭博色情網站。

綜合媒體報導及網路訊息，日前有部分浦東新區居民收到的官方派發物資中，包含「華統」牌麵粉。但居民登錄製造商「山東華統麵業有限公司」的官網後赫然發現，這家公司的官網卻是個賭博色情網站。這一訊息在中國網路上迅速傳播，引起不少網友非議及指責。

上海官方最近接連發文闢謠的平台「上海闢謠」23日表示，經過核實，這批保供麵粉確由「山東華統麵業有限公司」的工廠生產，且包裝上的網址確是公司官網。但因華統公司近飲疏於維護，官網被不法分子篡改成非法賭博色情網站。

華統員工表示，公司在22日接獲這一反映後即第一時間報警，目前警方已立案偵查。但「上海闢謠」指出，由於華統公司的官網是委托第三方公司建立，伺服器不在公司內，華統目前仍無法改正官網內容，正等候警方處理。而成立於1994年的華統公司，目前經營狀態正常。

除這批麵粉外，中國知名的「龍口粉絲」，近來部分上海市民收到的保供品卻出現「龍仁粉絲」、「龍D粉絲」、「龍匚粉絲」、「尨口粉絲」的仿冒品。

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其中，由江蘇揚州官方捐贈的「龍仁粉絲」，更出現生產日期標示為2022年3月，但製造商「河南省夏邑縣匯龍食品有限公司」卻早在2020年就已註銷公司登記並停產的情事。

上海市虹口區王女士日前反映，家人在食用居委會配發、由衢州市呂百味食品公司生產的的醬香鴨後，胃痛長達10多個小時；另有化名小丁的住戶說，這批醬香鴨外包裝有新舊兩張二維碼，外表的新碼生產日期是今年4月2日，但被遮住的舊碼註明的卻是2021年8月2日，鄰居食用後則出現腹瀉症狀。（編輯：邱國強）1110424

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