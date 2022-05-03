中國新增病例降至6千餘 北京疫情漸升溫

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（中央社台北3日電）中國官方今天通報COVID-19新增病例6074（含確診與無症狀感染者），其中本土新增6015，重災區上海本土新增降至5669，而首都北京新增本土染疫數首破6字頭達62例，當地疫情有升溫趨勢。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，2日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例384例，其中境外移入16例，本土病例368例。

本土病例以上海市的274例最多，其次為首都北京市的51例。另新增死亡20例，均為本土病例，都在上海。

衛健委另通報新增5690例無症狀感染者，其中境外移入43例，本土5647例。本土無症狀感染者以上海市的5395例最多，其次為遼寧省的79例，北京市也有11例。

中國整體疫情雖有趨緩跡象，其中重災區上海新增病例數較前一天減少1664例，不過首都北京的新增染疫數首破6字頭達62例，更是連續10天通報新增病例達兩位數，顯示當地疫情仍值得關注。

雖然時值中國五一小長假，但北京市防疫措施隨著疫情升溫日益趨嚴，繼全市餐廳禁止內用後，各博物館及景區的室內展廳今起暫停開放，並再次大範圍核酸篩查，重演上海封城前的防疫節奏。

另據國家衛健委通報，截至2日24時，中國累計死亡5112例，累計報告確診數達21萬7836例；尚在醫學觀察的無症狀感染者13萬3610例（境外移入516例）。

港澳方面，香港特別行政區累計確診33萬773例（出院5萬9739例，死亡9318例），澳門特別行政區累計確診82例（出院82例）。（編輯：曹宇帆/呂佳蓉）1110503