習近平強調動態清零後 李強重申貫徹重要指示

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（中央社記者吳柏緯上海6日電）中共總書記習近平5日主持召開中央政治局常委會，稱堅持動態清零。同日下午，上海市委書記李強主持疫情防控工作會議時，重申貫徹習近平重要指示精神，動態清零總方針不動搖。

根據上海市政府新聞辦公室官方微博「上海發布」，上海市委、市政府5日下午與國務院聯防聯控機制綜合組上海工作組共同舉行疫情防控工作會議，分析目前疫情形勢，研究下一步疫情防控重點工作。會議由李強主持，並於會中發表談話。

李強在會中重申，要堅決貫徹習近平的重要指示精神，堅持「動態清零」總方針不動搖，持續從嚴從緊、從細從實抓好疫情防控各項工作，強化陣地意識，集中力量資源，加快攻堅突破，進一步鞏固擴大「社會面清零」攻堅成果，齊心協力打贏這場疫情防控攻堅戰。

中共中央政治局常務委員會於同日召開會議，分析疫情防控形勢與重點工作部署，習近平主持會議並發表重要講話，強調堅持外防輸入、內防反彈，堅持動態清零，因時因勢不斷調整防控措施，疫情防控取得重大戰略成果。「我們經受住了武漢保衛戰以來最為嚴峻的防控考驗，取得了階段性成效」。

在習近平的談話後，李強的再次宣示，也被視為目前在疫情風暴中心的上海將會持續遵循長久以來的防控政策，不容「動態清零」有些微鬆動。

除了強調「動態清零」的態度，李強也提到目前上海的疫情防控形勢「總體穩中向好，但基礎還不穩固，處於持續攻堅、不進則退的關鍵時期，決不能有絲毫麻痺鬆懈、僥倖鬆勁」，必須堅定必勝信心、保持高度警醒，按照國務院聯防聯控機制工作要求，持續用力、全力推進已經明確的十大攻堅行動。

他指示要從嚴落實社會面管控，堅決轉擰緊疫情傳播的「水龍頭」，嚴防疫情反彈。

針對疫情之下的醫療救助工作，李強指出要堅持分類收治，落實雙向轉診，中西醫結合，精心做好重症、危重症患者的救治護理，盡最大努力提升治癒率、降低病亡率。（編輯：陳沛冰）1110506