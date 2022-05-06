穩經濟火車頭 中國多部門提支持房地產金融政策

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（中央社記者吳柏緯上海6日電）為穩定趨緩的經濟走勢，中國不得不適度放鬆強力監管政策，其中之一就是被視為經濟火車頭的房地產業。中國央行、證監會等部門近日陸續表態支持並保障房企合理融資等金融政策。

中國經濟持續面臨成長趨緩的壓力，在這樣的情形之下，中國官方似乎逐步改變針對房地產業的監管政策。房地產業在經歷去年一整年的強力監管重創後，近來似乎看見了一些寒冬中的暖陽，相關的房地產監管政策陸續鬆綁，如放寬限購令、准許新發債券、釋出購房補貼等。

根據界面新聞報導，近日中國人民銀行（央行）、銀保監會、證監會與深圳證券交易所等「一行兩會一所」接力表態支持合理的房地產金融活動，並提出多項支持措施，被視為藉此活絡房地產市場以穩定經濟。

報導指出，中國央行率先於4月29日召開專題會議，會中對於房地產融資政策表態「要執行好房地產金融審慎管理制度，及時優化房地產信貸政策，保持房地產融資平穩有序，支持剛性和改善性住房需求」。

隨後，中國證監舉行的專題會議同樣聚焦於房地產融資，強調需積極支援房地產企業債券融資，適時公布更多支援實體企業發展的政策措施；5月4日，在深交所發布「關於支援實體經濟若干措施的通知」中，也提到要支持房地產企業合理融資需求。

另一方面，中國銀保監會同樣在4日表態，除再次強調支持剛需外，要區分項目風險與企業集團風險，不盲目抽貸、斷貸等。針對重點房地產企業的風險處置專案併購，要按照市場化、法治化原則處置。

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報導引述廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉分析，目前各地政府都在完善政策措施，調整既有的調控，發布更優惠的金融條件，以穩定市場和預期。剩下的要靠企業自救，並激發市場化收購、併購條件。

報導提及，目前各地房地產政策的調整，同時向房地產業釋放出積極的市場信號，市場景氣有望逐步復甦。而這些政策主要以系統性和全面性的方式回應近期房地產市場中的金融需求，在5月以後，可望能夠進一步推動新的支持性金融政策。（編輯：曹宇帆）1110506