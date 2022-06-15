北京洗腦學生 新版教科書稱香港不是英國殖民地

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（中央社台北15日電）新版香港教科書似乎是偏向於北京當局的史觀，因當中的文字敘述稱，香港從來不是英國的殖民地，並界定2019年爆發的親民主抗爭「時代革命」是「恐怖行動」。

綜合香港「南華早報」（SCMP）與專注美國亞裔訊息的新聞網站Nextshark報導，由於中國政府不承認，19世紀把香港割讓給英國的不平等條約，所以這本教科書聲稱，往昔香港並非英國殖民地。

當局在11日發行4套擬用於中等學校新學科「公民與社會發展」的新版教材，其中一套記載上述北京視角的史觀，將從新學期開始授課，以取代既有的通識課程，屆時通識教育將致力於教導中學生，認識國家安全、身分認同、遵守法治與愛國主義。

自從2019年香港爆發挺民主反政府的抗爭以來，當地的學校教材一再進行重大變革的改版，抗爭期間，親北京人士先前指控，都是既有通識課程激化年輕人。

即因如此，新版教科書顯然呈現擁護北京的觀點，當中有個段落稱：「若干（抗爭）行動倡議分裂與顛覆政府，對於國家主權、安全與利益構成威脅，中央認為，外部勢力介入其中，香港特區政府恐難自行因應。」

這套新課程的編纂小組由親北京的編輯顧問組成，當中包括香港特別行政區基本法委員會副主任譚惠珠，中國全國港澳研究會副會長劉兆佳，前人大代表劉佩瓊等。

當前北京當局正亟欲加強對香港的掌控，這套附和北京史觀的教科書同時發行，又因效忠北京的原保安局局長李家超，獲得大多由挺北京成員組成的選舉委員會支持，上月當選香港特首。

雖然他曾因下令鎮壓抗爭而聲名狼藉，但李家超辯稱，這是避免香港陷入「深淵」的必要之舉。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1110615