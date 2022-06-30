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習近平抵港 稱一國兩制是好制度香港浴火重生

2022/6/30 16:04（6/30 16:40 更新）
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中國國家主席習近平說，香港經過一次次考驗與風雨後「浴火重生」，並說一國兩制是個「好制度」。圖為檔案照。（中新社）
中國國家主席習近平說，香港經過一次次考驗與風雨後「浴火重生」，並說一國兩制是個「好制度」。圖為檔案照。（中新社）
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（中央社台北30日電）中國國家主席習近平於稍早抵達香港，並在高鐵西九龍站發表簡短講話。他說，過去一段時間裡，香港經過一次次考驗與風雨後「浴火重生」，並說一國兩制是個「好制度」。

根據香港電台轉播，習近平稍早偕同夫人彭麗媛抵達香港，香港特首林鄭月娥等官員在場迎接。

習近平抵達後，發表了簡短講話。

他首先向香港與香港民眾道賀。

習近平表示，距他上次到香港來，已過了5個春秋。這5年他一直關注著香港，牽掛著香港，「我的心、中央政府的心，和香港同胞在一起」。

他表示，過去的一段時間裡，香港經過一次次嚴峻考驗，戰勝了一個個風險挑戰，歷經風雨後，香港浴火重生，呈現出蓬勃生機。

習近平說，事實證明，一國兩制具有強大生命力，它能確保香港長期繁榮穩定、維護香港同胞的福祉，一國兩制是個好制度。正可謂「行而不輟、未來可期」。

他最後稱，「只要我們毫不動搖地堅持一國兩制，香港的未來一定會更美好，香港一定會為中華民族偉大復興做出新的更大的貢獻。」

根據此前港媒報導，習近平於今明兩日訪港，不過他不會在香港過夜，而是每天往返中國深圳。（編輯：呂佳蓉/唐佩君）1110630

中國國家主席習近平30日乘高鐵抵達香港。約於下午3時45分，習近平的車隊離開西九龍高鐵站，圖為相信是習近平所乘坐的紅旗牌專車。中央社記者張謙香港攝 111年6月30日
中國國家主席習近平30日乘高鐵抵達香港。約於下午3時45分，習近平的車隊離開西九龍高鐵站，圖為相信是習近平所乘坐的紅旗牌專車。中央社記者張謙香港攝 111年6月30日
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