習近平在港會見澳門特首 盼毫不鬆懈防控疫情

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（中央社台北30日電）中國國家主席習近平下午在香港會見澳門行政長官賀一誠。習近平雖表達充分肯定，但也希望澳門政府毫不鬆懈防控疫情，努力促進經濟復甦；賀一誠則表示「堅決維護澳門良好發展局面」。

據央視新聞，習近平在會見中表示，中央充分肯定賀一誠和澳門政府的工作，希望堅持穩中求進，毫不鬆懈防控疫情，持續有效紓解民困，努力促進經濟復甦，堅定推動經濟適度多元發展，全力維護社會大局穩定。

賀一誠感謝習近平的接見，表示將努力做好各方面工作，堅決維護澳門良好發展局面。

據香港01報導，澳門爆發COVID-19疫情將近兩週仍未受控，至今已進行3輪全民核酸檢測。澳門新冠感染應變協調中心通報，昨天新增88例陽性個案，其中48例是在社區發現，40宗例在管控中發現。

澳門這波疫情累計572例陽性個案，進一步重創當地已大受影響的經濟。

賀一誠昨天離澳抵港，前來出席慶祝香港回歸25週年活動及新一屆香港政府的就職典禮。

據報導，因為要嚴格落實港府的防疫要求，澳門政府代表團在離澳前一週每天做抗原與核酸檢測，在港期間「閉環管理」及檢測。結束行程後，也會按澳門衛生局要求，在第1、2、4及7天接受核酸檢測，其間不參加不佩戴口罩的活動。（編輯：楊昇儒）1110630