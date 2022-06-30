習近平肯定林鄭月娥：做了大量艱苦工作

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中國國家主席習近平（左3）30日會見香港行政長官林鄭月娥（左2），肯定她「做了大量艱苦工作」。（圖取自香港特別區政府新聞公報網頁info.gov.hk）

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（中央社記者張謙香港30日電）中國國家主席習近平今天抵港後會見明天卸任的行政長官林鄭月娥。習近平說，林鄭月娥為維護國家主權，推動香港由亂到治重大轉折，「做了大量艱苦工作」，中央「充分肯定」。

新華社報導，習近平說，過去5年來在北京中央堅定支持下，林鄭月娥忠誠履行特首的憲制責任，貫徹落實「一國兩制」方針和基本法，帶領特區政府依法施政，團結社會各界止暴制亂，以及全力抗擊疫情，積極融入國家發展大局。

習近平還說，林鄭月娥為維護國家主權、落實「愛國者治港」原則、推動香港局勢由亂到治重大轉折，「做了大量艱苦工作」，展現勇於擔當精神。「對於你這5年來的工作，中央是充分肯定的」。

據報導，林鄭月娥衷心感謝習近平在香港疫情仍然波動的情況下，親臨香港出席慶祝香港回歸祖國25週年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮並視察香港。

林鄭月娥表示，香港過去5年是極不平凡的5年，她能夠為「一國兩制」事業作出貢獻，感到十分榮幸。祝願祖國富強昌盛，習主席視察香港圓滿成功。

習近平及夫人彭麗媛傍晚也出席了林鄭月娥及丈夫林兆波在禮賓府所設晚宴，候任特首李家超及夫人林麗嬋也受邀參加。（編輯：楊昇儒）1110630