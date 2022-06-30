更多編輯台推薦新聞：
7月新制 電價調漲、國旅補助、自備杯優惠措施一次看
生活

7月新制 電價調漲、國旅補助、自備杯優惠措施一次看

土耳其為何不再反對芬蘭瑞典入北約？ 艾爾段取外交勝利拚大選
國際

土耳其為何不再反對芬蘭瑞典入北約？ 艾爾段取外交勝利拚大選

中央社海外特派員活動 9人出線爭取4海外實習名額
生活

中央社海外特派員活動 9人出線爭取4海外實習名額

Yes Sir走入歷史 香港警察改用中式步操及口令
兩岸

Yes Sir走入歷史 香港警察改用中式步操及口令

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸
習近平
首頁 / 兩岸

習近平肯定林鄭月娥：做了大量艱苦工作

2022/6/30 22:23（6/30 22:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中國國家主席習近平（左3）30日會見香港行政長官林鄭月娥（左2），肯定她「做了大量艱苦工作」。（圖取自香港特別區政府新聞公報網頁info.gov.hk）
中國國家主席習近平（左3）30日會見香港行政長官林鄭月娥（左2），肯定她「做了大量艱苦工作」。（圖取自香港特別區政府新聞公報網頁info.gov.hk）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港30日電）中國國家主席習近平今天抵港後會見明天卸任的行政長官林鄭月娥。習近平說，林鄭月娥為維護國家主權，推動香港由亂到治重大轉折，「做了大量艱苦工作」，中央「充分肯定」。

新華社報導，習近平說，過去5年來在北京中央堅定支持下，林鄭月娥忠誠履行特首的憲制責任，貫徹落實「一國兩制」方針和基本法，帶領特區政府依法施政，團結社會各界止暴制亂，以及全力抗擊疫情，積極融入國家發展大局。

習近平還說，林鄭月娥為維護國家主權、落實「愛國者治港」原則、推動香港局勢由亂到治重大轉折，「做了大量艱苦工作」，展現勇於擔當精神。「對於你這5年來的工作，中央是充分肯定的」。

據報導，林鄭月娥衷心感謝習近平在香港疫情仍然波動的情況下，親臨香港出席慶祝香港回歸祖國25週年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮並視察香港。

林鄭月娥表示，香港過去5年是極不平凡的5年，她能夠為「一國兩制」事業作出貢獻，感到十分榮幸。祝願祖國富強昌盛，習主席視察香港圓滿成功。

習近平及夫人彭麗媛傍晚也出席了林鄭月娥及丈夫林兆波在禮賓府所設晚宴，候任特首李家超及夫人林麗嬋也受邀參加。（編輯：楊昇儒）1110630

延伸閱讀
習近平抵港 稱一國兩制是好制度香港浴火重生習近平伉儷搭乘高鐵抵港 警方保安嚴密習近平抵港 丁薛祥許其亮王毅隨行習近平在港會見澳門特首 盼毫不鬆懈防控疫情
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
習近平在港會見澳門特首 盼毫不鬆懈防控疫情