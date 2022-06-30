習近平伉儷搭乘高鐵抵港 警方保安嚴密
（中央社記者張謙香港30日電）中國國家主席習近平及夫人彭麗媛今天搭乘高鐵抵達香港，習近平抵港後說，只要毫不動搖地堅持「一國兩制」，香港的未來一定會更美好；警方對他們採取了嚴密保安措施。
習近平伉儷一如本地媒體早前報導，下午3時左右搭乘高鐵專列從中國抵達香港高鐵西九龍站，行政長官林鄭月娥及丈夫林兆波、北京中央駐港聯絡辦公室主任駱惠寧在月台迎接。
習近平在西九龍站舉行的歡迎儀式上致辭說，自他上次到港至今，這5年來他一直關注著香港、牽掛著香港。
他表示，在過去一段時間裡，香港經受了一次次嚴峻考驗、戰勝了一個個風險挑戰，歷經風雨後，香港浴火重生，呈現出蓬勃的生機。
他說，「一國兩制」是好制度，只要毫不動搖地堅持「一國兩制」，香港的未來一定會更美好。
下午3時45分左右，習近平伉儷搭乘專車離開西九龍站，在他們的車隊中有兩輛紅旗牌汽車，相信是習近平和彭麗媛搭乘的座車。
據報導，在離開西九龍站後，習近平和彭麗媛前往不同地方，因此可能各自搭乘專車離開，前者前往灣仔會議展覽中心，後者前往戲曲中心參觀。
對於習近平伉儷的車隊，警方沿途採取了嚴密的保安措施，車隊從西九龍站開出後，附近只有一個記者採訪區，記者只能在區內拍攝。
車隊沿途所過之處，包括行人道及天橋全部封鎖。
記者能夠拍攝到車隊離開西九龍站的位置，就只有警方劃定的採訪區，但車隊離開時，警方大批保安車輛卻遮擋了視線，只剩下很小空間可讓記者拍攝，當時又下著雨，記者顯得既急又狼狽。
今天進入採訪區的記者雖然遠離車隊約25公尺，但警方還是採取了高規格保安措施，同時以人手及警犬搜查記者所帶東西，無一遺漏。
本地媒體先前報導，習近平今晚會返回深圳，明天再搭乘專車來港出席香港回歸25周年大會暨香港特別行政區第6屆政府就職典禮，並視察香港。（編輯：唐佩君）1110630
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