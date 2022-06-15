港人專業工作定居再等等 政策需通盤檢討

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

政府仍就放寬從事專業工作港澳人士在台定居的政策，與各界溝通，並通盤檢討相關制度。圖為在台港人12日在台北信義區遊行，紀念「反送中」運動爆發3週年。中央社記者沈朋達攝 111年6月15日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈朋達台北15日電）政府擬放寬從事專業工作的港澳人士在台定居政策，仍須等等。相關溝通尚未結束，最大的反彈是質疑港人的移民法規較外國人寬鬆，不具衡平性。政府正通盤檢討相關制度。

為強化延攬港澳專業人才，內政部13日已公告實施修正「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」，港澳專業人才及學生得以覓職為由，延期居留最長1年。

不過，這次修法是配合國發會延攬外國專業人士的政策，並未包括之前引發爭議，有關放寬從事專業工作港澳人士，可申請在台定居。

為解決目前在台就業港人只可居留、無法定居的問題，政府原擬修訂上述法規，增訂港澳人士在台從事專業工作居留5年、每年居留達183天，並滿足最後1年月收入達基本薪資2倍等條件者，可申請定居。

這項原訂5月1日實施的新規，因立委和社會的疑慮而暫緩實施。大陸委員會之前表示需與社會各界溝通，但沒有時間表。

據了解，政府的溝通尚未完成，最大的反對意見是質疑政策的「衡平性」。

有輿論質疑港人的移民法規較外國人寬鬆：外國人需先取得永久居留權，並放棄原國籍經「歸化」程序，才可獲得中華民國國籍；而港人則可直接由「居留」申請「定居」。

不過，這是因為現行憲政制度並不把港澳人士視為外國人，因此若要達到法規的「衡平」，可能還牽涉到其他法規的修訂。

一名知情人士說，政府正通盤檢討相關制度：針對流亡港人的人道救援機制會不斷精進；而有關移民定居制度，會考量國家安全和「衡平性」等方面，持續做好溝通，凝聚社會共識，有爭議就不會推動。（編輯：曹宇帆）1110615