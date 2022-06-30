中國商務部：依一國兩制全力支持香港經濟發展

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（中央社台北30日電）中國商務部今天表示，香港回歸25年來，雙邊經貿交流合作不斷深化，將繼續依照「一國兩制」方針和「基本法」，全力支持香港發展經濟，更好融入國家發展大局。

據「環球網」報導，中國商務部新聞發言人束玨婷30日在例行記者會表示，香港回歸祖國25年來，雙邊經貿交流合作不斷深化，水平不斷提高，領域不斷拓展。兩地實現優勢互補、共同發展，香港成為國內大循環的重要參與者和聯通國內國際雙循環的重要促進者。

她說，商務部將繼續按照「一國兩制」方針和「基本法」，全力支持香港發展經濟、改善民生，全力支持香港更好融入國家發展大局。

據中國商務部統計，1997至2021年，中國與香港的貿易額由507.7億美元增至3603.3億美元，成長逾6倍；截至2021年底，中國累計吸收香港投資逾1兆4000萬美元，占中國吸收外資總量的57.6%。顯示香港發揮重要貿易和投資通道的作用。

束玨婷說，當前，香港已實現由亂到治的重大轉折，正處在由治及興的關鍵時期。商務部將積極與香港經貿合作委員會合作，穩步推動中、港、澳三地共建單一自貿區，紮實推進商務領域支持粵港澳大灣區建設，堅定支持香港打造「一帶一路」功能平台，鞏固提升國際金融、航運、貿易中心地位。

香港作為擁有國際公認法律制度的金融中心，長期定位為通往專制中國的可靠商業門戶。但隨著近年地緣政治緊張情勢升溫，加上中國在香港對異議人士的鎮壓行動，香港商業環境運作不如以往順利。

香港今年COVID-19疫情嚴峻，官方嚴格防疫也逐漸逼走外商。香港歐洲商會今年3月調查，近5成外商確定或正在規劃搬離香港。（編輯：唐佩君/楊昇儒）1110630