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習近平將來訪 香港警方持續高度布防

2022/6/30 10:11
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（中央社記者張謙香港30日電）中國國家主席習近平預料今天來港，香港警方連續第2天在習近平的主要活動範圍灣仔會議展覽中心高度布防，區內地鐵站今天凌晨起也要關閉。

習近平將會出席慶祝香港回歸25週年大會暨新一屆香港特別行政區政府就職典禮，據報導，他預定今、明兩天從大陸深圳來港出席有關活動。

由於大會及就職典禮在灣仔會展中心舉行，香港警方昨天凌晨起開始在灣仔重點布防，包括封鎖部分馬道、檢查通過車輛等。

此外，維多利亞港上空已設立了禁飛區。

今天凌晨起，警方還封鎖了灣仔會展地鐵站，東鐵線暫時不停會展站，直到明天下午。

北京官方至今沒有公布習近平的訪港具體行程，香港警方仍然按照最高保安規格處理。

另外，所有參加大會及就職典禮的港府官員和嘉賓已按照防疫要求，昨天起入住會展中心旁的酒店，以便進行閉環式管理。

港區人大代表譚耀宗向媒體說，他們預定今晚進行晚宴，相信北京領導人將會參加並發表講話。

習近平訪港前夕，風暴來襲，天文台昨晚已懸掛1號戒備信號，預料今晚可能會懸掛較強的3號信號。（編輯：李雅雯）1110630

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