前港澳辦官員：須清理牴觸基本法法律

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（中央社記者張謙香港30日電）在香港回歸25周年前夕，曾主管香港事務的前北京官員徐澤聲稱，今後必須要清理牴觸基本法的法律。

徐澤是中國國務院港澳事務辦公室前副主任，過去長期負責港澳工作，在位時經常談及香港問題，為港人熟知。

星島日報今天刊登了對徐澤的專訪，他在訪問中表示，香港對國家的認同和特別行政區憲政秩序的理解還不到位，存在認識上的偏差。

他說，要解決這一問題，關鍵在於清理與基本法規定相牴觸的法律，完善落實基本法的制度、體制、機制。

基本法規定，香港原有法律，除與基本法牴觸或經特區立法機關修改者外，予以保留，徐澤就此表示，香港回歸前，中國全國人大常委會專門作出處理原有法律的決定，列出被廢除的法令和部分條款。

該決定還規定，採用為特區法律的原有法律在以後發現與基本法相牴觸者，可修改或停止生效。

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徐澤說，事實證明，這項清理原有法律的工作還沒有結束。比如，在整個過渡時期，特別是基本法頒布後，香港進入後過渡期，英方推行「還政於民」的撤退部署，修改了憲制性法律，引入人權法案條例，並以該法律為依據，修改了大量與社會管理、政府運作有關的法律，這就使基本法定義的原有法律出現了很大變化。

他說，「這些變化究竟符不符合基本法，或許在當時難以判斷，但經過20多年的實踐，香港的管治由於這些法律的修改，遇到甚麼障礙，哪些是『雷』，哪裏有『坑』，應該不難發現，是不是應該認真予以清理呢？」。（編輯：唐佩君）1110630