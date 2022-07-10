香港羊村繪本案受矚 被告出版童書遭控串謀煽惑港獨

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香港「羊村繪本案」為去年7月言語治療師總工會人員，因出版繪本而遭起訴煽動相關罪名，被告5人近日開庭時否認控罪。（圖取自facebook.com/TheGUHKST）

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（中央社台北10日電）5名香港言語治療師總工會人員，因出版繪本而遭起訴煽動相關罪名一案，於5日開庭審理。該案被稱為香港「羊村繪本案」，被告在當日全都否認控罪。

綜合德國之聲、美國之音與BBC中文網報導，5名被告為3女2男，年齡介於25至28歲間，全都是語言治療師。案發時，被告黎雯齡、楊逸意、伍巧怡、陳源森及方梓皓，分別是時任的香港言語治療師總工會主席、副主席、秘書、司庫和理事。

根據報導指出，香港言語治療師總工會是在2019年反送中運動期間成立的新興工會之一，理事被起訴後，港府於去年10月撤銷工會登記。

去年7月，上述5人因出版三本童書「羊村守衛者」、「羊村十二勇士」、「羊村清道夫」，遭香港當局逮捕。被收押將近一年後，案件才正式開審。

該案由香港國安法規定下任命的指定法官郭偉健審理，法院預留5天時間審理此案。5名被告各被控一項「刑事罪行條例」下的「串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物」罪，但是5位被告全部否認控罪。

然而，一旦被判有罪，可被判處2年監禁，罰款港幣2000元（約新台幣7580元）。

控方在法庭上指出，「羊村守衛者」影射香港2019年發生的大規模反送中抗議示威活動，「羊村十二勇士」暗示與之相關的「12港人偷渡案」，而「羊村清道夫」則意指2020年初COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情傳入香港後當地發生的醫護罷工運動。

署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟在法庭上表示，由被告出版的羊村繪本強化了中國與香港之間的敵意，「港人是弱勢少數，中國統治者卻是冷血、極權且殘忍，而內地人則是流氓。」

伍淑娟指控被告在第三本書中散布中國傳播COVID-19疫情的言論，稱內地人「自私、不文明、不講衛生」。她聲稱，這些說法有可能煽惑港人的獨立情緒。

檢方認為，三本繪本構成影響或教育讀者不做中國人和不持國家觀念的「累積效應」，實際上是「灌輸分離主義、部族主義及背叛國家，導致喪失國家認同感，損害中國主權、領土完整以及香港特區的長遠穩定」。

德國之聲報導指出，「羊村繪本案」備受矚目，外界關注法庭如何處理被告的抗辯，對表達自由、政治隱喻和諷刺時評空間的深遠影響。

另外，值得注意的是，報導指出，「羊村繪本案」的被告並非被起訴香港國安法罪刑，但從保釋程序至審訊，均由國安法指定的法官處理。

部分被告曾就相關安排上訴至終審法院，但終院拒絕受理，並裁定煽動罪屬於危害國安的罪刑，因此適用國安法下的嚴格保釋門檻，這個裁決也對同類案件造成很大影響。（編輯：呂佳蓉/唐佩君）1110710