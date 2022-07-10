709大抓捕7週年 維權律師：殘酷措施還在延續

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（中央社台北10日電）昨天是「709大抓捕」事件7週年，涉及該案的多名中國律師無法再執業。其中，中國人權律師余文生感嘆，殘酷措施還在延續，「社會環境沒有好轉，709的影響都會持續」。

綜合香港明報與自由亞洲電台報導，今年是「709大抓捕」事件7週年，曾代理多名在「709大抓捕」中被捕律師的北京維權律師余文生說，「709實際上是人權法治的浩劫，到現在還沒結束。殘酷的措施還在延續，包括我自己」。

余文生曾為「709大抓捕」案的律師王全璋代理案件、也曾在2018年呼籲修憲改革，為此他付出代價，被當局控以「顛覆國家政權罪」入獄，直到今年3月才獲釋。

余文生指出，社會環境沒有好轉，709的影響都會持續。大部分敢於抗爭的律師都無法執業，留下的律師只能低調辦案。

出獄至今，余文生的右手使不上力，只能用左手寫字。4年的牢獄使舊患更為嚴重，但他稱自己還好，除了有時有警車在樓下出現，妻兒失去出境的權利外，「身體和精神基本在恢復，生活過得去，但律師肯定是做不了了」。

除此之外，由人道中國、改變中國、對華援助學會、國際律師協會人權研究所等多個人權組織9日舉行的第六屆中國人權律師節的線上活動中，幾名人權律師在一部採訪短片強調，儘管維權律師群體近年受到嚴酷打壓，但他們沒有忘記初心。

曾代理余文生案的維權律師王宇說，自從2018年北京鋒銳律師事務所被登出後，她在轉所過程中遇到了當地司法局的刁難，最後她的律師執照在2020年底被吊銷。

王宇表示，她仍在以公民身份堅持代理案件，但受到了非常大的阻礙，「一方面，我覺得真不如『躺平』，另一方面，這種壓力成為了一種動力，我就想跟當局死磕（北京用語，「沒完」的意思），最後跟他們來個玉石俱焚。」

2015年7月9日起，中國當局在20個省份抓捕上百名律師及維權人士，多名被抓捕的律師曾經處理過政治敏感案件，事件被稱為「709大抓捕」。

中國維權律師面臨極為嚴酷的環境。4年之後，即2019年底又有一波大抓捕維權律師與人士，被稱為「廈門聚會案」。（編輯：呂佳蓉/唐佩君）1110710