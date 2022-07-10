更多編輯台推薦新聞：
安倍晉三遇刺震驚全球 台日關係發展、國際反應一次看

安倍晉三遇刺震驚全球 台日關係發展、國際反應一次看

拒指揮中德建交音樂會 鮑恆毅：我是台灣人
政治

拒指揮中德建交音樂會 鮑恆毅：我是台灣人

棒球經典賽明年3月台中開打 台灣古巴荷蘭義大利同組
運動

棒球經典賽明年3月台中開打 台灣古巴荷蘭義大利同組

中研院首見道士院士 李豐楙：宗教跟科技一點都不衝突
生活

中研院首見道士院士 李豐楙：宗教跟科技一點都不衝突

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

709大抓捕7週年 維權律師：殘酷措施還在延續

2022/7/10 12:23
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北10日電）昨天是「709大抓捕」事件7週年，涉及該案的多名中國律師無法再執業。其中，中國人權律師余文生感嘆，殘酷措施還在延續，「社會環境沒有好轉，709的影響都會持續」。

綜合香港明報與自由亞洲電台報導，今年是「709大抓捕」事件7週年，曾代理多名在「709大抓捕」中被捕律師的北京維權律師余文生說，「709實際上是人權法治的浩劫，到現在還沒結束。殘酷的措施還在延續，包括我自己」。

余文生曾為「709大抓捕」案的律師王全璋代理案件、也曾在2018年呼籲修憲改革，為此他付出代價，被當局控以「顛覆國家政權罪」入獄，直到今年3月才獲釋。

余文生指出，社會環境沒有好轉，709的影響都會持續。大部分敢於抗爭的律師都無法執業，留下的律師只能低調辦案。

出獄至今，余文生的右手使不上力，只能用左手寫字。4年的牢獄使舊患更為嚴重，但他稱自己還好，除了有時有警車在樓下出現，妻兒失去出境的權利外，「身體和精神基本在恢復，生活過得去，但律師肯定是做不了了」。

除此之外，由人道中國、改變中國、對華援助學會、國際律師協會人權研究所等多個人權組織9日舉行的第六屆中國人權律師節的線上活動中，幾名人權律師在一部採訪短片強調，儘管維權律師群體近年受到嚴酷打壓，但他們沒有忘記初心。

曾代理余文生案的維權律師王宇說，自從2018年北京鋒銳律師事務所被登出後，她在轉所過程中遇到了當地司法局的刁難，最後她的律師執照在2020年底被吊銷。

王宇表示，她仍在以公民身份堅持代理案件，但受到了非常大的阻礙，「一方面，我覺得真不如『躺平』，另一方面，這種壓力成為了一種動力，我就想跟當局死磕（北京用語，「沒完」的意思），最後跟他們來個玉石俱焚。」

2015年7月9日起，中國當局在20個省份抓捕上百名律師及維權人士，多名被抓捕的律師曾經處理過政治敏感案件，事件被稱為「709大抓捕」。

中國維權律師面臨極為嚴酷的環境。4年之後，即2019年底又有一波大抓捕維權律師與人士，被稱為「廈門聚會案」。（編輯：呂佳蓉/唐佩君）1110710

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族