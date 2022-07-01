曾為公義批評港府 醫生學者移英後憂難再回港

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馬仲儀表示，香港國安法已非只針對政治人物，任何人發表與政府不一樣的意見都有風險，現在她對於再回港感到恐懼。圖為她在英國出席一個集會時發言。（受訪者提供）中央社記者陳沛冰台北傳真 111年7月1日

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（中央社記者陳沛冰台北1日電）過往香港人移民後可隨時回港探親，如今在國安法下，有些人移民後對回港感到不安和恐懼，只因他們曾為公義、為港人福祉發表與政權不同的意見，即使已離港，心靈也難完全自由。

2020年6月30日香港國安法實施後，香港再現移民潮。英國內政部數據顯示，截至今年3月，約12萬3400名港人申請 英國國民海外護照 英國國民海外護照 英國國民海外護照全稱British National （Overseas）Passport，簡稱BNO，是英國當年撤出香港前發給港人的一種護照。

BNO於1987年7月1日起簽發，持有人名義上是英國國籍，但須受英國入境管制且沒有居留及工作權利，實際上不是英國公民。

BNO的申請最初由香港人民入境事務處處理，香港主權移交之後改由英國內政部處理。

在香港，BNO於1997年9月30日截止登記，目前不論任何情況都不會接受新登記。此前領取到BNO的港人，身分終生有效，可續領這種護照。

截至2020年2月24日，英國內政部統計的有效BNO護照共有34萬9881本。在香港另有約290萬人符合申請資格。 看更多 關閉 (BNO)簽證計劃，當中11萬3742人已獲批。

BNO簽證計劃於2021年1月31日實施，容許申請人在英國居住5年後取得永久居留，6年後可入籍成為英國公民。

前香港公共醫療醫生協會會長馬仲儀已經在英國生活約8個月。她接受中央社訪問時表示，國安法實施後，香港處於高壓的政治環境，社會氣氛令她有種窒息的感覺，加上香港的公共醫療衛生政策已被政治凌駕，並非以科學為本；若繼續在港行醫，可能會違背醫生應有的專業態度，所以決定在彼邦延續行醫的使命。

她說，當時不覺得自己是移民，因為移民像是與原居地切割，而她一直希望可再回港。但過去一年半香港政治環境進一步惡化，一些普通市民在社交平台發表有關疫苗的言論都被捕，令她感到國安法已非只針對政治人物，任何人發表與政府不一樣的意見都有風險。

馬仲儀說，雖然在英國工作和生活也面對不少問題，不過至少找到一份平安的自由。（受訪者提供）中央社記者陳沛冰台北傳真 111年7月1日

一向敢言的馬仲儀，在2019年香港反送中運動期間，曾以會長身分質疑警察使用過分武力；疫情時她又提出政府要尊重市民選擇是否接種疫苗的權利，不時成為親政府媒體攻擊對象。

「如何影響國家安全沒有明確準則，對疫苗及公共衛生的看法與政府不一樣，會不會被指影響國家安全？」馬仲儀質疑。

她坦言，現在對於再回港感到恐懼，但不服氣，「我是香港人，我應有出入境自由。」

遠在英國，馬仲儀對香港的感情沒有減少，「只要你仍然非常關心香港，心靈上都會有牽掛、恐懼，無法得到完全自由。」

今年初香港爆發第5波疫情，本身是內科及老人科專科醫生的馬仲儀，從新聞上看到卧病在床的老人，冒著寒風冷雨在公立醫院露天地方等候入院，安養院的老人一個又一個染疫死亡，甚至聽見舊同事訴說醫院環境之惡劣，都令她心痛不已。

「政府有沒有真正關心老人？老人在他們心目中有沒有價值？有沒有把老人作為人來看待？如果當時我在香港，既要應付疫情工作，又要面對這樣的情況，我會崩潰。」馬仲儀說。

她氣憤提及，全國人大常委譚耀宗於第5波疫情期間曾撰文，不點名指「有極少數『黃絲醫護』在內部社交群組煽動不合作小動作」。她反問：「疫情期間怎會有醫護人員不是盡心盡力照顧病人？但現在醫護人員很容易被人扣上違反國安法的帽子。」

馬仲儀說，雖然在英國工作和生活也面對不少問題，如醫生薪酬較香港低、出現高通膨等，她需要調節心態及生活方式，但至少找到一份平安的自由。

「看見上海封城的慘況，或者河南村鎮銀行存款人的健康碼被轉紅碼的事情，你會不會擔心也在香港發生？在英國最少不需要提心吊膽會發生這些事情。」她說。

同樣赴英的前香港民意研究所副行政總裁鍾劍華，今年4月離港。他告訴中央社，香港經歷80及90年代兩次移民潮，他都沒有想過移民；即使香港實施國安法後，他也沒被嚇倒，繼續留港做時事評論工作。

不過，當身邊朋友一個又一個被捕，他開始想，「如果自己坐牢，難道要八十多歲的父母探監？」而且在香港可讓他發表評論的空間愈來愈少，曾經投稿的蘋果日報及立場新聞都結業，加上先後3次被警方約談，因此決定離開香港。

鍾劍華離港前，同樣在立場新聞撰文的資深傳媒人區家麟被警方依涉嫌違反「串謀發布煽動刊物」罪拘捕。

鍾劍華抵英後繼續在網路上發表有關香港的時事評論，並成立海外教育網路平台，為香港家長及師生提供客觀的學習素材。

「離開香港是希望可以保留自由意志，如果過去兩年我在香港都沒有收聲（停止發表評論），沒理由去到一個較安全的環境後便收聲，反而更加有責任發聲。」鍾劍華說。

鍾劍華仍希望有一天可回去土生土長，培育他成才的地方，「我真的很喜歡香港。」不過，人身安全的憂慮仍然存在。

鍾劍華2022年4月離港赴英，他仍希望有天可回港，因為香港是他土生土長，培育他成才的地方，「我真的很喜歡香港。」圖為他攝於英國。（受訪者提供）中央社記者陳沛冰台北傳真 111年7月1日

在英國，鍾劍華結識了不少港人。他說，這次移民潮與回歸前不同，之前兩次移民的港人主要是對未來憂慮，不至於感到即時威嚇，也不會對當時的香港政府或北京政府有很大敵意和憤怒。

但這次移民的人明顯感到即時恐懼，因自由被剝削，並帶有一種對現狀很強烈的反感和抗拒。也因為這樣，現在移民的港人更團結，以香港人身分自居。

近年香港專業人士流失嚴重，移民潮中也有不少像馬仲儀及鍾劍華一樣的專業人士或學者。

香港教育局今年5月披露，2021至2022學年公營及直資學校流失4050名教師，較2020至2021學年暴增70%。香港醫院管理局在2021至2022年度也有436名醫生、662名專職醫療人員及2240名護士離職。

香港總商會今年3月公布「人才外流」意見調查，38%受訪企業表示員工移民已帶來負面影響。

鍾劍華預期，今年和明年移民潮會持續，令香港人才凋零，影響長遠發展。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1110701