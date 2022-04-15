杜汶澤不悔挺民主遭封殺 中國阻台灣鳳梨激創業

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港星杜汶澤（左）接受「新聞高峰會」節目主持人陳雅琳（右）專訪，他表示，移居台灣後，希望能讓香港人更認識台灣這片土地，期望未來除了貢獻演藝專長，也擔起港、台的文化交流。（華視提供）中央社記者王心妤傳真 111年4月15日

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（中央社記者王心妤台北15日電）港星杜汶澤將台灣農產品製成食品出口香港，並於今年宣布入籍台灣並擁有身分證。他表示創業源自中國突然停止進口台灣鳳梨，不後悔站在中國對立面，因為無法忍受中國以大欺小。

杜汶澤因被認定對台灣有特殊貢獻而順利歸化，他在接受「新聞高峰會」主持人陳雅琳專訪時表示，自己肯定台灣農產品與食品衛生安全，產品印有Made in Taiwan就會賣得好，自己的創業契機源於中國突然停止進口台灣鳳梨，讓他決定支持台灣農產品，「鳳梨冰棒」就是一個例子。

杜汶澤自認與台灣緣分深厚，19歲欠下高額賭債時就曾到台灣「避難」1年。他尤其難忘每晚收看「豬哥亮歌廳秀」，才發現「這個演員又搞笑，一直在飆髒話，原來當明星也不一定要很文雅。」杜汶澤的這段經驗，後來也啟發他自導自演「低俗喜劇」，入圍了金馬獎與香港金像獎影帝。

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談到因力挺太陽花學運而遭中國封殺，杜汶澤表示，「無論你的敵人有多強大，你也要勇敢地去面對。」他並不後悔站在強權對立面，雖然被罵「背骨仔」，但還是相信每個人有選擇的自由，他無法忍受中國「以大欺小」，決定移居台灣。

移居台灣後，杜汶澤認為自己有責任讓香港人更認識這片土地，所以拍攝網路影片介紹台灣文化，未來希望除了貢獻演藝專長，也擔起港台之間的文化交流。（編輯：屈享平）1110415