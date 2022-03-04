杜汶澤賣台灣在地食材獲好評 盼在台港人響應公益

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（中央社記者王心妤台北4日電）港星杜汶澤在香港反送中運動後選擇移民台灣，他不只稱讚台灣食安，也選用在地農產製成食品賣到香港，誇獎台灣有人情味，希望作為橋梁讓更多移居台灣的港人參與公益回饋台灣。

杜汶澤因為支持香港爭民主遭到中國封殺，他除了成立個人影音頻道諷刺時事，移民台灣並取得身分證後，也拓展副業創立品牌，將台灣口味及材料製成的麻辣鴨血及鵝油拌麵賣回香港，獲得好評。

杜汶澤接受中央社記者專訪表示，台灣的食品安全控管嚴格，不少香港人認為來自台灣或日本的食品都讓人安心，也格外有興趣購買，麻辣鴨血在香港推出後獲得好評，也讓他決定在台灣上架。

杜汶澤移民台灣後積極參與公益活動，不只關注在台灣香港人的處境成立交流協會並頒發獎學金，他也參與在地公益活動，像是在萬華推出待用餐，也曾與創世基金會高雄分會合作當義工，參與「寒士吃飽30」公益活動。

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杜汶澤坦言，以前曾經收到一名台灣網友私訊說曾經積極幫助香港人，但最後聽到少數香港人反而說台灣的缺點。杜汶澤認為也許是香港人移民來後與台灣人有些文化衝突，「讓我覺得作為有知名度的人，我應該做個中間的橋梁。」

杜汶澤表示，不論移民到哪個國家，都應該盡力回饋當地，因此希望自己作為有知名度的人，能號召更多港人在台灣響應公益活動。（編輯：陳政偉）1110304