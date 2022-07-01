巨變下的香港新聞環境 牆裡牆外仍有疾風勁草

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胡戩在香港「反送中」期間創辦「加山傳播」，記錄這場運動。擅長人物特寫的他，作品曾獲2021和2022年人權新聞獎的肯定，近期也出版訪談集「香港甚好的片刻」。中央社記者沈朋達攝 111年7月1日

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（中央社記者沈朋達台北1日電）深夜10時，海外港媒「同文」總編輯阿木和記者跨國合作，完成了十多名記者因「保安理由」被禁採訪香港七一慶典的報導。新聞環境惡化下，「同文」嘗試從海外記錄香港的蛻變。

2020年6月30日，中國全國人大常委會全票表決通過「香港國安法」，時任香港特首的林鄭月娥強調，這項立法僅針對少數人，港人的言論、集會和結社等自由仍受保障。

不過兩年後的今天，種種跡象都顯示香港的新聞自由迅速惡化：蘋果日報和立場新聞多名高層先後被捕、媒體關停；十餘名新聞人仍被拘押；香港的新聞自由指數排名由2021年的68名，暴跌到今年的148名。

巨變之下，不少香港記者抱憾離開鍾愛的行業，但也有人移居海外，嘗試在不受限的環境下，遠距報導家鄉的蛻變。

「同文Commons」是其中之一，這家成立於去年底的海外港媒，結合了人物專訪和每日精選港聞，期盼成為「連結全球港人的媒體」。

「同文」總編輯阿木（化名）接受中央社電訪時說，自己雖曾修讀新聞碩士，但在香港是從事創意產業。移民海外後，希望能做些事貢獻香港，首先想到的就是新聞，「相比在香港，海外有更多空間做報導。而且在立場和眾新聞結業後，也讓我覺得應該填補上這個空缺」。

總部設在台灣的「同文」是個小團隊，全職員工不到3人，加上約6人的自由撰稿人，他們散居在台灣、英國和加拿大等地，其中不乏具有蘋果和立場等媒體經驗的記者。

24歲的胡戩是其中一名全職員工。他是在香港長大的台灣人，2019年「反送中」期間，還在大學讀新聞時就創辦了「加山傳播」，記錄這場運動。擅長人物特寫的胡戩，作品曾獲2021和2022年人權新聞獎的肯定，近期也出版訪談集「香港甚好的片刻」。

胡戩去年決定來台，原因是「加山」的另一名創辦人馮達浚因參加泛民主派初選而被港警國安處拘捕，收到消息稱他也身陷風險，拿著友人買好的機票便倉促來台。去年11月馮達浚申請保釋時，香港律政司指控胡戩和他一起創辦了「加山」這個「煽動平台」。

胡戩去年加入「同文」後，曾遠赴波蘭採訪俄烏戰爭的難民議題，除此之外，他的報導仍多聚焦香港的人事物，包括：名譽資深大律師陳文敏談國安法下的香港法治，和電影「少年」團隊的專訪。

不過，缺乏在地感的採訪，仍像隔著一層紗。阿木提到，要找到香港的受訪者並不容易，即便找到，也要為對方考量風險。

胡戩也坦言，遠距採訪會影響對香港社會脈動的掌握，他曾電話專訪一名留在香港的社運青年，對方在國安法下仍有雄心壯志，但專訪後卻很快消散。胡戩說，若能面對面採訪，自己應能從互動中感受到對方的心理狀態，「可是你不在那，感受不了很多微妙的東西」。

有人選擇從海外報導香港，也有人堅決留在香港努力。近期不少曾任職於蘋果、立場和眾新聞等媒體的記者，紛紛在臉書（Facebook）和訂閱制的Patreon成立自己的新聞平台，林彥邦的ReNews就是其中之一。

曾是立場新聞採訪主任的林彥邦接受專訪時說，目前香港的新聞環境，是他從業17年以來最差，不僅關停媒體，一些主流媒體也面臨重重紅線，甚至在報導官員不正面的消息時，得先向政府或中聯辦探探口風。

高壓的政治氛圍下，媒體也開始自我審查。林彥邦舉例，黎智英的兒子黎崇恩5月在美國紐約太陽報（The New York Sun）投書談自己眼中的父親，這是黎智英被捕後，家屬首次公開發聲，卻沒有港媒報導。

林彥邦認為，無論黎智英是否違反國安法，他的被捕和蘋果的關停，對香港有顯著的影響，「新聞價值就擺在那，這根本不需要思考，就是應該報導」，但媒體似乎擔心被認為美化罪犯或觸犯國安法，而自我設限。

「我覺得香港需要有一些不同的聲音」，林彥邦說。今年4月，他創立了ReNews，基於自己的新聞選材、角度在目前的香港顯得敏感，他堅持ReNews始終會是「一人團隊」。

國安法壓力下，他為自己設下的紅線，是不在報導和圖卡中凸顯「香港獨立」、「光復香港時代革命」這類口號，以及不做流亡政治人物的專訪。過去立場新聞這類的報導被警方控為「煽動性文章」。

除此之外，林彥邦不再自我審查。他說，香港的紅線隨時在變，多想只會讓自己有太多不必要的顧慮，最終什麼都報導不了。

ReNews也報導了主流港媒無法處理的新聞，比如24日率先披露香港有線電視一集有關主權移交25週年的節目，由於採訪了香港學聯前秘書長周永康等人，而受到壓力被取消播出。這再一次說明了新聞自由的惡化。

成立2個多月的ReNews，在臉書上有3萬多個訂閱，影響力雖無法和蘋果日報近200萬的訂閱數相比，但自媒體的運作模式，也帶來更大的彈性。

林彥邦提到，候任香港特首李家超4月底公布政綱，在他看來根本沒太多內容，而現在他可以跳脫傳統媒體「寫廢話」的窠臼，不跟隨官方的議題設定，以更彈性的評論方式來呈現新聞。

ReNews不設付費牆，主要收入靠捐款。林彥邦說，目前的收入大約是過去的一半，還撐得過去。比起資金，他更焦慮的是，有太多的報導想做，卻分身乏術。同時他也認為，ReNews可能不會生存太久，但這天若到來，也只是他一人被捕，不至於出現像蘋果、立場消失這麼大的失落。

除了ReNews外，還有專注於人物特寫的「記者 梁嘉麗」、抗爭案件法庭新聞的「法庭線」等新聞自媒體。用林彥邦的話來說，自媒體在報導上形成了「有機的」（organic）分工。

蘋果落地，但果籽未亡，一眾記者化整為零，關注各自熟悉的領域，在海外和城中繼續記錄香港。

正如同林彥邦在Patreon上所寫道：「如果這個城市正在走向死亡，作為身在其中的一員，最少，我們應當知道她是如何死去的。」（編輯：楊昇儒/周慧盈）1110701

身處台灣，遠距報導香港，胡戩坦言，距離的確會影響對香港社會脈動的掌握。中央社記者沈朋達攝 111年7月1日

曾任立場新聞採訪主任的林彥邦（左）4月創立一人新聞平台ReNews。他說，目前香港的新聞環境，是他從業17年以來最差。在這種情況下，「我覺得香港需要有一些不同的聲音」。（受訪者提供）中央社記者沈朋達傳真 111年7月1日