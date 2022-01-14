下一個輪到誰？香港媒體圈因國安法人心惶惶

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（中央社香港14日綜合外電報導）當香港國安警察於上月某天黎明之前敲響記者陳朗昇的家門時，他一點都不意外，卻還是忍不住顫抖。

中國對異議聲音的打壓已讓多數香港民主運動人士噤聲或入獄，如今更把焦點轉向媒體。

陳朗昇知道自己和香港記者協會主席、獨立媒體「立場新聞」一名編輯一樣都是被鎖定的目標。

陳朗昇告訴法新社：「我做了心理準備，但…當他們出示逮捕令，我還是在發抖。」

他用手機直播自己與警察的互動過程，直到警方命令他停止。那是立場新聞最後的一小段報導。

同一天稍晚，當局援引國安法凍結立場新聞資產，並以發布「煽動性」內容為由逮捕7名員工，立場新聞隨後停止運作。

其中兩名員工已被起訴並還押候審。陳朗昇不知道自己會不會落到同樣境地。

香港曾是這個艱困區域裡的新聞自由堡壘，但本地媒體和愈來愈多國際媒體都在問：「接下來會是我們嗎？」

曾在香港中文大學講授新聞學的徐洛文目前人在荷蘭。他接受法新社訪問時說：「記者應該向權力說真話。而現在，真話在香港具有顛覆性。」

中國大陸仍是全球對記者最不友善的國家之一，當地媒體受控於國家，外籍記者也大幅受到掣肘。

但即使在1997年英國將香港主權移交給中國後，這座城市作為媒體中心，仍持續蓬勃發展。當時港媒以堅持不懈著稱，他們以中國大陸無法想像的方式撰寫頭條新聞並監督官員。

2000年，一名香港記者大膽向時任中國國家主席江澤民提問，換來江澤民大發議論。他說香港記者「不管去哪裡，總是比西方記者跑得更快」，還說港媒「太單純、有時太天真」。之後，「跑得更快」一語就成了香港記者的榮譽勳章。

但隨著港媒環境愈來愈不自由，凋零的跡象也始終存在。

無國界記者組織（Reporters Without Borders）於2002年公布首份年度新聞自由評比，香港當時第18名，去年則墜落到第80名。

過去7個月更是出現前所未見的變化。第一個倒下的是「蘋果日報」，香港警方援引國安法凍結蘋果日報的資產，同時指控創辦人黎智英等高階主管觸犯安全相關罪名。

下一個輪到立場新聞；一週後，「眾新聞」也終止營運，理由是他們認為「工作不再安全」。

香港特別行政區行政長官林鄭月娥數度否認打壓新聞自由的控訴，聲稱只是依法行事而已。

香港「獨立媒體」（InMedia）一名前編輯說，業內出現一種「不曾有過的恐懼氛圍」。

港版國安法目前尚未把矛頭指向國際媒體，但香港政府對於不滿意的報導也愈來愈多批評。

許多大型媒體仍在香港設有亞洲總部，包括法新社、彭博（Bloomberg）、華爾街日報、美國有線電視新聞網（CNN）、經濟學人（The Economist）和「金融時報」（Financial Times）。

自去年11月以來，香港官員已寄出13封以英語、法語、西班牙語和荷語寫成的信函給外媒，大部分是為了港府不喜歡的社論。

寫給華爾街日報和英國「星期日泰唔士報」（Sunday Times）的信函甚至警告一些報導可能違反香港法律。

去年11月，香港也拒絕更新一名「經濟學人」澳洲記者的簽證，這是自2018年以來，第4位因申請簽證遭拒而被迫離開的外籍記者。

曾在立場新聞任職的陳朗昇說，他希望外籍記者能留下來繼續關注香港發展，但也提醒他們不要低估當局可能採取的行動。

他說：「以前大家認為蘋果日報永遠不會關門，畢竟它有25年歷史、上千名員工，但最後照樣關了。」（譯者：曾依璇/核稿：曹宇帆）1110114