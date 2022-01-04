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立場新聞高層被捕
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立場新聞高層被捕3/40

香港眾新聞告別讀者 稱未忘初心可惜社會遽變無法達成理念

2022/1/4 12:15（1/4 13:00 更新）
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香港網媒眾新聞4日起停運，網站上留著「眾新聞告別感謝讀者」字句。（圖取自眾新聞網頁hkcnews.com）
香港網媒眾新聞4日起停運，網站上留著「眾新聞告別感謝讀者」字句。（圖取自眾新聞網頁hkcnews.com）
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（中央社記者張謙香港4日電）香港親泛民主派網媒眾新聞今天起停運，眾新聞團隊向讀者告別，感謝他們的支持；眾新聞主筆楊健興則說，停運是因為他們已不能在安全的環境下工作。

眾新聞2日晚間預告今天起停運並遣散40多名員工，其網站今天已沒有更新資料，只有眾新聞的公司標誌，上面寫上「眾新聞告別感謝讀者」字句。

但網站仍有一些舊新聞和影片供讀者閱覽。

網頁同時附上眾新聞團隊的留言，包括說明眾新聞成立背景、過程和停運原因等。

留言表示：「我們一直熱愛這片土地，但無奈，當下我們面對的不單是風吹雨打，而是龍捲風吹襲，巨浪滔天。我們從來沒有忘記初心，但可惜，過去兩年社會的遽變，傳媒生存環境惡化，令我們無法再毫無擔憂地，達成我們的理念。」

留言又說：「身在風眼，我們這隻小艇，在風高浪急的當下，情況嚴峻。在危機中，我們必須先確保船上的所有人，可以平平安安。」

眾新聞團隊並感謝訂戶和讀者的支持，表示「你們的厚愛，我們會銘記於心」。

眾新聞主筆楊健興昨天說，選擇停運是受到立場新聞被檢控的事件觸發，認為他們已不能在安全的環境下工作。

眾新聞總編輯李月華則說，外在客觀環境的改變，令她作為領導層，已無法拿捏報導內容是否會觸犯法例。

香港警方國安處人員上週拘捕了立場新聞多名現任及前任高層，並依刑事條例控告各人「串謀發布煽動刊物」。

其後，親泛民的香港獨媒新聞和眾新聞先後公布停運。

香港行政長官林鄭月娥今早被問到相關問題時說，這是媒體的自行決定，不能與香港國安法掛鉤，又說國安法實施後，本地媒體數量增加了5.4%，海外駐港媒體增加了9.5%。（編輯：繆宗翰）1110104

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