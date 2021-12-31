何韻詩交保後發文報平安 堅持舉辦網上音樂會

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（中央社台北31日電）曾任香港網媒立場新聞董事的歌手何韻詩昨天傍晚獲准交保候查。她深夜在臉書（Facebook）發文報平安，並表示本周日的網上音樂會將按照原訂計畫舉行，「歌，仍是要唱下去的」。

何韻詩於30日深夜11時45分發布她與已故香港藝人梅艷芳的合照，並撰文向外界報平安，表示自己已回到家。「此刻稍有點累，但身心都安好。感謝你們每位的愛，不好意思要大家掛心了」。

她又說，被捕的兩天在獨自等待時，時刻都想起12月30日是每年最特別的日子（梅艷芳逝世周年），靠哼著恩師梅艷芳和摯友黃耀明的歌穩定自己的心。「唱著唱著，好像有你們陪伴在旁，就不感到孤單了」。

何韻詩接著寫道:「其實不正是妳（梅艷芳）教會我，即使在最困難和惡劣的時候，歌者還是要盡自己最後一口氣把歌曲唱完嗎？」

她最後說：「這個星期日的網上音樂會，將按照原訂計畫舉行。歌，仍是要唱下去的。到時見。」

香港警方29日拘捕了立場新聞6名現任或前任高層，除了前總編輯鍾沛權和前署任（代理）總編輯林紹桐外，還有何韻詩、吳靄儀、方敏生和周達智等前董事。

何韻詩、方敏生、吳靄儀、周達智昨天陸續獲准交保候查。其中，何韻詩遭扣查36小時後，傍晚5時許離開西區警署，她雙手合十致意，沒有對媒體發表談話。鍾沛權及林紹桐則還押候訊。

同案被捕的還有前蘋果日報副社長陳沛敏，她早前已因涉嫌違反國安法而被扣押至今。（編輯：繆宗翰）1101231