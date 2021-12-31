英官員批港警查抄立場新聞 中方：完全依法行事

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（中央社上海31日綜合外電報導）英國外交官員批評香港警方本週突襲香港獨立媒體「立場新聞」拘捕7名相關人士，中國駐英國大使館對此反擊說，港警「完全是依法行事，無可指摘」。

英國外交部主管亞洲事務副部長米林（Amanda Milling）在推特上表示，港警突襲行動「進一步蠶食香港言論自由」。

中國駐英國大使館發言人昨天表示：「香港是法治社會，依法保障香港民眾享有包括言論自由和新聞自由在內的各項權利。」

發言人還說：「香港警方對立場新聞及有關人員採取行動完全是依法行事，無可指摘，不容歪曲。中方再次敦促英方糾正錯誤，停止以任何方式干涉香港事務和中國內政。」

香港警方29日以涉嫌違反「串謀發布煽動刊物罪」為由，出動200名警力查抄支持泛民主派的立場新聞，包括曾任董事的藝人何韻詩以及吳靄儀、方敏生等知名人士皆被逮捕。立場新聞總編輯林紹桐隨即請辭，並遣散所有員工。

立場新聞兩名前高層30日被控串謀發布煽動刊物罪，法官押後案件至明年2月25日再訊。此外，何韻詩和方敏生等4人30日傍晚陸續獲准交保候查，離開警署。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）指控中國和港府讓香港獨立媒體噤聲，呼籲當局立即放人。

然而中共官媒「人民日報」今天以「所謂『新聞自由』外衣掩蓋不住亂港賊心」為題的社論文章中，指控外國「政客對香港警方依法執法肆意抹黑」，並說「立場新聞披著傳媒機構外衣，實質是徹頭徹尾的政治組織」， 「自由有底線，違法必受懲」。（譯者：盧映孜/核稿：嚴思祺）1101231