法國關切香港新聞自由 籲遵守基本法高度自治

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（中央社記者曾婷瑄巴黎30日專電）港警昨天突襲拘捕立場新聞現任或前任高層，再度重創已危如累卵的新聞自由。法國外交部今天面對記者提問，表示十分關切香港媒體與言論自由，呼籲港府遵守保障高度自治的基本法。

香港警方昨天以涉嫌違反「串謀發布煽動刊物罪」為由，拘捕了立場新聞6名現任或前任高層，包括前總編輯鍾沛權、前署任總編輯林紹桐，以及前董事何韻詩、吳靄儀、方敏生和周達智。

香港少數僅存的自由與獨立媒體被迫停止運作，新聞工作者遭粗暴手段拘捕，引起國際輿論關注。法國外交部今天也透過例行新聞說明會表達立場。

記者詢問，法國政府對於立場新聞記者、歌手何韻詩、律師暨前議員吳靄儀遭捕一事有何回應。對此，法國外交部回覆表示，法國十分關切情勢發展，包括2021年6香港蘋果日報的停刊與創辦人黎智英遭到的指控。

法國外交部指出，「法國重申對媒體自由、言論自由、對記者及所有有利於自由多元資訊與公開辯論的言論保護，無論在世界何處」。

法國外交部說，「法國呼籲遵守『一國兩制』原則，及保障行政區高度自治並尊重基本自由、法治與司法獨立的香港基本法」。

法國媒體也關注此事，法廣（RFI）昨天專訪法國國家科學研究中心（CNRS）研究主任、香港浸會大學中國政治專家高敬文（Jean-Pierre Cabestan），他將此舉形容為「對新聞自由的再次重擊」。

高敬文說，這象徵著所有對抗共產黨能量以及批判思想浪潮的邊緣化，目的顯然就是要縮減中國與香港間的差距，讓它成為中國眾多城市之中的一個。

但他分析，和上次蘋果日報被迫停刊不同的是，這次北京和林鄭月娥也將矛頭瞄準了努力保護新聞多元與記者獨立的香港記者協會，其處境岌岌可危，「擁有獨立媒體在香港將越來越困難」。

十字架日報（La Croix）亞洲部門負責人馬洛維克（Dorian Malovic）今天則以「中國共產黨摧毀新聞自由」為題，批評這次突襲是「香港親北京當局對當地獨立媒體的最新一起鎮壓行動」。

昨天傍晚，何韻詩、方敏生、吳靄儀、周達智陸續獲准交保候查；鍾沛權及林紹桐則還押候訊。

立場新聞成立於2014年雨傘革命期間，以直接普選為主要訴求，2021年11月才剛獲總部在法國的無國界記者組織（Reporters sans frontières）新聞自由獎提名。（編輯：周永捷）1101231