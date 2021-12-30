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立場新聞高層被捕
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立場新聞高層被捕3/33

何韻詩交保獲釋 立場新聞案明年2月底再訊

2021/12/30 19:09（12/30 19:49 更新）
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立場新聞前董事何韻詩（圖）等4人30日傍晚陸續獲准交保離開警署，案件將於明年2月25日再訊。（美聯社）
立場新聞前董事何韻詩（圖）等4人30日傍晚陸續獲准交保離開警署，案件將於明年2月25日再訊。（美聯社）
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（中央社記者張謙香港30日電）香港警方今天起訴立場新聞及兩名高層串謀發布煽動刊物罪，法官押後案件至明年2月25日再訊。此外，同案被捕藝人、前董事何韻詩等4人傍晚陸續獲准交保候查，離開警署。

綜合媒體的報導，案件下午在西九龍裁判法院開庭，只有立場新聞前總編輯鍾沛權出庭，期間另一被告、前署任總編輯林紹桐早前因血壓偏高住進醫院。

此外，立場新聞母公司「Best Pencil HK Limited」沒有代表應訊。

控方在庭上指出，他們已有足夠證據起訴被告，但警方昨天查獲6箱文件、62部電腦、27部電子裝置，需時調查，以確定會否有更多人被捕，因此提出把案件押後至明年2月25日再訊。

「Best Pencil HK Limited」的唯一一名董事蔡東豪身在外地，警方正在通緝他及另一名前董事練乙錚。

控罪指出，被告於去年7月7日至今年12月29日期間，串謀發布煽動刊物，意圖引起對北京中央、特區政府及香港司法的憎恨及藐視、煽動他人使用暴力及不守法等。

警方昨天拘捕了立場新聞6名現任或前任高層，除了鍾沛權和林紹桐外，還有前董事何韻詩、吳靄儀、方敏生和周達智。

傍晚時間，何韻詩、方敏生、吳靄儀、周達智陸續獲准交保候查。其中，何韻詩遭扣查36小時候，傍晚5時許離開西區警署，她雙手合十致意，沒有對媒體發表談話。鍾沛權及林紹桐則還押候訊。

同案被捕的還有前蘋果日報副社長陳沛敏，她早前已因涉嫌違反國安法而被扣押至今。（編輯：楊昇儒）1101230

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