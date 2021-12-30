陸委會：香港情勢變動下 將強化援助「撐港人」

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（中央社記者翟思嘉台北30日電）陸委會今天表示，政府將不斷強化港人人道援助措施，在兼顧國家安全考量下透過制度力量，給予港人最實際的支持與協助，與國際一起「撐香港」、「撐港人」。

香港警方國家安全處人員29日清晨搜查網媒立場新聞及拘捕6名現任或前任高層，以及前蘋果日報1名高層，指他們涉嫌觸犯串謀發布煽動刊物罪。外界批評香港箝制言論自由，對香港民主情勢更添擔憂。

大陸委員會副主任委員邱垂正今天在例行記者會上表示，因應香港變局，政府除聲援港人的自由、民主、人權、法制外，去年也已成立台港服務交流辦公室，希望務實處理港人人道援助與關懷事宜。

他指出，近期政府將延攬包括香港在內的國際人才來台，以及放寬港澳學生比照外國學生得以就學事由來台就讀高中等相關的規定，都在陸續進行，希望協助港人來台。

他還舉例，配合今年7月修正公布的外國專業人才延攬及僱用法，「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」部分條文修正草案增列在台修讀碩博士就學可以折抵居留時間。目前這項修正草案已經完成法案預告，正報請行政院來審查當中，相信「很快就可以來公告實施」。

邱垂正說，相關部門會持續就現有相關規範與法規，在兼顧國家安全考量下透過制度力量，給予港人最實際的支持與協助。目前已有許多措施，待盤點完成後，會透過法制作業，吸納各界人士意見後積極推動，同時也將參考國際社會援港措施，與理念相近國家共同協力「撐香港」、「撐港人」。（編輯：楊昇儒）1101230