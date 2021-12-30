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立場新聞高層被捕
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立場新聞高層被捕5/33

立場新聞總編林紹桐鍾沛權遭港警起訴 涉串謀發布煽動刊物

2021/12/30 15:47（12/30 19:47 更新）
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香港警方30日起訴立場新聞前署任總編輯林紹桐（前中），他與前總編輯鍾沛權都被控一項串謀發布煽動刊物罪。（美聯社）
香港警方30日起訴立場新聞前署任總編輯林紹桐（前中），他與前總編輯鍾沛權都被控一項串謀發布煽動刊物罪。（美聯社）
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（中央社記者張謙香港30日電）香港警方今天起訴立場新聞及兩名高層串謀發布煽動刊物罪，案件下午在西九龍裁判法院開庭，只有前總編輯鍾沛權出庭。

官方香港電台報導，另一被告、前署任（代理）總編輯林紹桐先前因血壓偏高住進醫院，正等待辦理出院手續。

此外，立場新聞母公司「Best Pencil HK Limited 」沒有代表應訊。

控罪指立場新聞、鍾沛權和林紹桐於去年7月至今年12月期間，串謀發布煽動刊物，意圖引起對北京中央、特區政府及香港司法的憎恨及藐視、煽動他人使用暴力及不守法等。

控方表示，立場新聞母公司的唯一董事蔡東豪不在港，在港的公司助理總編輯及一名行政人員則拒絕代表公司簽收出庭通知書，到今天中午才有一名員工簽收。

警方昨天拘捕了立場新聞6名現任或前任高層，除了鍾沛權和林紹桐外，還有前董事何韻詩、吳靄儀、方敏生和周達智。

同案被捕的還有前蘋果日報副社長陳沛敏。警方指他們違反刑事條例中的涉嫌串謀發布煽動刊物罪。

何韻詩等4名前董事已被通宵扣查，據報導，他們稍後可能會獲准交保。

陳沛敏是鍾沛權的妻子，她因為在立場新聞撰文，昨天同時被捕。她之前已因涉嫌違反國安法而被拘捕及扣留至今，未能交保。

此外，警方正通緝立場新聞停運前的唯一董事蔡東豪及此前已卸任董事練乙錚，後者是資深傳媒工作者、前中央政策組高級顧問。（編輯：繆宗翰）1101230

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