立場新聞英國分社宣布停止運作 善後結束將解散

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香港立場新聞29日遭警方查抄後，宣布停止運作並遣散所有員工。立場新聞英國分社主任楊天帥30日在臉書宣布，立場新聞英國分社也同步停止運作。（圖取自楊天帥臉書網頁facebook.com）

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（中央社台北30日電）香港網媒立場新聞昨天遭警方查抄後，宣布停止運作並遣散所有員工。立場新聞英國分社主任楊天帥今天則在臉書（Facebook）宣布，立場新聞英國分社也同步停止運作，將在善後結束後解散。

他同時也表示，正式辭去立場新聞英國分社主任一職，即日生效。

楊天帥指出，立場英國分社是在英國註冊的公司，於 2021年2月下旬開始運作，原意是透過駐英記者，記錄 英國國民海外護照（BNO）簽證開放申請後移英港人的生活與聲音；並因應英國與香港的時差，支援香港立場新聞的深夜、凌晨運作。

他表示，立場新聞英國分社曾經提供的內容，包括網站報導及社交媒體帖文，已全部移除。英國分社也將在善後工作結束後立即解散。感謝讀者支持。

香港警方國家安全處人員29日清晨搜查網媒立場新聞及拘捕6名現任或前任高層，以及前蘋果日報1名高層，指他們涉嫌觸犯串謀發布煽動刊物罪。

香港警務處國家安全處高級警司李桂華當天下午公布港警凍結了立場新聞港幣6100萬元（新台幣2億1640萬元）資產，正調查這些資金來源，以及調查立場新聞英國分社營運的真正目的。

立場新聞昨天下午則宣布停止運作，包括網站及所有社交媒體立即停止更新，代理總編輯林紹桐已請辭，所有員工已即時遣散。

立場新聞網站昨晚已刪除所有新聞內容，只留下上述公告。其臉書粉專、IG已刪除，YouTube頻道則顯示「這個頻道沒有任何內容」。（編輯：繆宗翰/沈朋達）1101230