台灣民團聲援香港立場新聞 籲政府儘速修法配套

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台灣多個公民團體30日在台北舉行聲援「立場新聞」記者會，同時呼籲政府儘快修法及提出配套，接納更多來台港人。中央社記者翟思嘉台北攝 110年12月30日

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（中央社記者翟思嘉台北30日電）台灣多個公民團體今天在台北舉行聲援「立場新聞」記者會，同時呼籲政府儘快修法及提出配套，接納更多來台港人。

台灣香港邊城青年主辦的「聲援香港新聞自由，抗議極權清算『立場』」上午在台北舉行，經濟民主連合、西藏台灣人權連線、台灣人權促進會、台灣民間支援香港協會、台灣勞工陣線協會、婚姻平權大平台等團體出席聲援。

台灣香港協會理事長桑普表示，立場新聞事件可以觀察到香港目前的情況，輕易就會因言入罪，包括媒體等人人自危，民眾也喪失了知的權利。

桑普說，目前在當局的管制下，香港媒體也都噤聲，到明年，香港可能將完全沒有獨立媒體；公眾人物、網紅等也都噤聲，香港民眾未來更難得知事件真相，在媒體資訊被封鎖的情況下，香港正在慢慢與中國大陸、北韓相似，沒有人知道內部發生的事。

桑普表示，由香港看台灣，台灣真的不能走回頭路，雖然台灣的民主自由仍在加強，但同時也有許多的「中國在地協力者」帶動親中路線，新聞自由可以一夕之間消失，需要用輿論守護。

經濟民主連合研究員江旻諺也呼籲政府「撐香港」必須有修法的決心，因應香港情變化，政府要重新思考台港之間的法律關係，此外，目前若有在香港遭遇政治打壓危害的媒體人迫切需要離開香港，也希望政府能在不影響防疫措施的前題下，盡速接納他們的申請。

香港邊城青年執行委員馮詔天表示，立場新聞不只是一家獨立媒體，同時也是香港人的縮影，現在的香港人處於深淵中，更需要台灣的援助。同時，台灣當前確實需要更有效地針對香港情勢立法配套，也是為了台灣的民主防禦。（編輯：繆宗翰）1101230