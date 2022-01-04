香港特首：不同意香港新聞自由受損說法

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（中央社記者張謙香港4日電）香港行政長官（特首）林鄭月娥今天說，最近有些西方媒體指香港國安法令新聞自由受損，她不同意，並強調西方國家也有類似法律，且更嚴苛。

本地親泛民主派的網媒立場新聞多名高層上週遭警方拘捕後，另外兩家親泛民的新媒體獨媒新聞和眾新聞先後宣布停運，這引起外界質疑香港新聞自由受損，一些外媒更指國安法令香港新聞自由受損。

林鄭月娥4日上午會晤記者時說，西方國家也有類似香港國安法，而且更嚴苛；香港是法治社會，新聞界人士也要遵守法律，如果他們不願意遵守法律，那就要自行決定去向。

她說，上述兩家媒體是自己決定停運的，政府不會打壓新聞自由，而此前也是政府在與記者協會溝通後，容許新媒體進入政府部門採訪的。

她說，最新數字顯示，本地新媒體數量較之前增加了5.4%，駐港外媒也增加了9.5%，不能因為個別媒體自行停運而指香港新聞自由受損。

她強調，這些媒體是自行決定停運的，不能把它們自己的決定與新聞自由掛鉤。

被問到立場新聞事件是否給這些媒體帶來「寒蟬效應」，林鄭月娥說，她無法為這些機構作答，但不能扯上香港國安法，因為任何人都要守法。（編輯：繆宗翰）1110104