執法界線模糊 香港眾新聞主筆：停運是無奈決定

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（中央社台北3日電）香港網媒眾新聞昨晚宣布4日起停止營運。眾新聞主筆楊健興今天表示，立場新聞被控串謀發布煽動刊物後，觸發眾新聞短時間內決定停運；當前執法界線模糊，停運是無奈的決定。

眾新聞昨晚突然宣布4日起停止營運，是香港國安法實施後，繼蘋果日報及立場新聞，第三家停運的傳媒機構。

綜合港媒報導，眾新聞總編輯李月華及主筆楊健興今天會見傳媒。李月華表示，會按香港勞工法例遣散40多名員工，今晚兩個節目「眾新聞中國組」及「香港這一天」仍會進行，與讀者告別。網站半夜後不會更新，暫時不會關閉，公司仍會營運一段時間作結束手續。

楊健興表示，去年12月29日立場新聞被控「串謀發布煽動刊物罪」，觸發他們短時間內決定停運，「執法界線不能掌握得很清楚，不能夠在感到平安、安全的情況下工作下去」。

楊健興指出，香港媒體過去兩年捲入政治巨浪，有媒體被視為整頓對象。記者不應該害怕得罪權貴或批評政府，但不代表可以承受要為基本自由付出的代價。

他又說，香港很多方面都出現變化，法律和執法變得模糊，但不代表媒體沒有了角色，希望年輕記者不要受眾新聞停運的影響；即使新聞自由空間縮減，「但不是去到零」，有些地方的新聞自由較香港更差，甚至記者面對生命威脅，但他們仍繼續努力。

香港保安局局長鄧炳強先前曾批評眾新聞一篇有關他對於基本法23條立法的報導有誤導性。對此，楊健興表示，鄧炳強對標題有意見很正常，不希望外界認為鄧炳強的批評令眾新聞被針對。

對於自己會否封筆，楊健興指「沒有想過、未想過」。

李月華表示，香港新聞自由縮窄情況明顯，即使想做「安全新聞」，也不知何謂安全，是整個傳媒行業都需面對的情況。

她說，眾新聞一直以專業判斷處理新聞，並非眾新聞改變了，而是客觀環境改變了；對於眾新聞由十人變成數十人的團隊，由最初沒人認識到現在不少人說有看眾新聞，李月華對停運感到可惜。

她說，眾新聞沒有金主或商業壓力，「雖然很多新聞我們做得慢或沒有，但也做得很細緻，花很多時間做故事，機構內沒有層級，打成一片。但如何再帶領團隊安心工作，我做不到」。

香港記者協會今天發表聲明，對眾新聞宣布停運表示痛心及遺憾，並指香港被喻為亞洲國際都會，資訊流通與新聞自由不可或缺。

聲明說，如今再有傳媒停運，對香港聲譽的影響難以估計，促請港府履行基本法對新聞及資訊流通自由應有的保障。（編輯：陳沛冰/周慧盈）1110103