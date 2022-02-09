美日等21國批港新聞自由倒退 中：勿干涉內政

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北9日電）一份由美日英等21國簽署的聯合聲明，批評香港的新聞自由在國安法下倒退，獨立媒體幾乎消失殆盡。中國對此稱，香港新聞自由在國安法下得到更好的保障，要求相關國家勿干涉內政。

據美國國務院網站8日的消息，這份以「媒體自由聯盟」（Media Freedom Coalition）名義發出的聯合聲明關注香港和中國當局「對新聞自由的攻擊」和「對當地獨立媒體的壓迫」。

聲明提到香港「立場新聞」和「眾新聞」關閉，和前者員工被捕的事件，指2020年6月香港國安法實施後，官方針對及壓迫特定媒體，導致獨立媒體幾乎消失殆盡。

聲明又批評國安法侵蝕香港基本法所保障的基本權利，中國違反在「中英聯合聲明」下所應承擔的義務。

這份聲明的簽署國包括美國、英國、日本、澳洲、奧地利、加拿大、捷克、愛沙尼亞、芬蘭、德國、冰島、愛爾蘭、義大利、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、荷蘭、紐西蘭、斯洛伐克、斯洛維尼亞和瑞士。

中國駐英使館對此在官網以發言人名義回應稱，國安法實施以來，香港的新聞自由在安全、穩定和法治環境下得到更好的保障，在香港的國際媒體和記者數量不降反升。

發言人又指香港已經主權移交，英國企圖曲解「中英聯合聲明」干涉香港事務，違背尊重主權、不干涉內政等國際法原則及國際關係基本準則。

中國強調香港事務純屬內政，任何外部勢力都無權干涉，要求相關國家停止插手香港事務。（編輯：沈朋達/周慧盈）1110209