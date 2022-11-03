香港立場新聞被控發布煽動刊物案 法院續審

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（中央社記者張謙香港3日電）已停止運作的香港網媒立場新聞涉嫌發布煽動性刊物的案件，今天繼續在區域法院開審，控辯雙方就立場新聞的發文內容爭辯。

綜合香港本地媒體的報導，控方在庭上呈上網友在立場新聞社交平台的留言，指部分文章已鼓動他人；辯方回應指出，立場新聞沒有篩選及控制留言內容。

據報導，法官質疑留言是否可以刪除，又希望控辯雙方協助法庭理解，留言從出現到被警方擷取成為證據，它們在平台上存在的效果。

警方國安處警員指出，這些留言不乏辱罵警員、表達對管治或司法系統失望。

2021年底，警方拘捕了立場新聞6名現任或前任高層，除了前總編輯鍾沛權和代理總編輯林紹桐外，還有前董事何韻詩、吳靄儀、方敏生和周達智。

其後，警方起訴立場新聞、鍾沛權和林紹桐串謀發布煽動刊物罪。

立場新聞多名高層被警方拘捕後，該網站已停止運作。

這場官司於上月31日在區域法院開審，預料審訊20天。開審當天，鍾沛權和林紹桐否認控罪，立場新聞母公司Best Pencil（Hong Kong）Limited沒有派人應訊，同被視為不認罪。（編輯：吳柏緯）1111103