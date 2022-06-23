港蘋結業一年 前記者秉持野豬精神繼續積極人生

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（中央社記者陳沛冰台北23日電）香港蘋果日報大樓大堂掛著一幅野豬畫，由著名畫家黃永玉贈送，寫上「野豬精神」。一群不愛拘束勇敢奔放的記者，以野豬精神守護香港民主自由26年，終不敵政權解散、漂流各方。

在蘋果22年，蔡元貴由一隻在前線衝鋒陷陣的小野豬，變成每天編審大部分香港本地新聞的領頭大野豬。

2021年6月23日，香港蘋果日報宣布結業，時任採訪主任的蔡元貴告訴中央社，當時只一心一意地想完成最後一份蘋果日報，全日很忙亂，沒有時間悲秋傷春。

當晚的情景，一直縈繞在他腦袋。大批市民湧到蘋果日報大樓外，亮著手機燈送別，在漆黑中互相照亮，燈海一片。「我一直深信我們已經與香港人建立一種不可切割的情感，而那一晚就是最好的見證」，蔡元貴說。

6月24日蘋果日報出版最後一份報紙，破紀錄印刷100萬份，告別香港人。

蘋果日報結業前，5名高層於6月17日被捕，其中兩人至今被收押超過一年，蔡元貴說，「為了報導真相而遭受文字獄，一日都嫌多，不過經歷了一年的沉澱，再難過也要學會積極面對，才對得起牆內（收被押）的同事」。

過去一年，蔡元貴確實積極面對生活，在蘋果日報結業後加入立場新聞，他曾跟人開玩笑說，要見證另一間有影響力的媒體死亡，結果一語成讖。

他告訴中央社，其實這只是給自己的安慰，真正原因是蘋果日報停刊後幾乎沒事可做，難得立場新聞向他招手，其理念又值得支持，於是便加入。

約半年後，立場新聞也不敵港區國安法而停運。蔡元貴早料到這結局，由於入職時間短，衝擊沒有蘋果日報結業那般沉重。其後他轉到一份雜誌當兼職編輯，不過工作沒滿足感，很快便辭職。

有一天他到住所附近的麥當勞喝咖啡，看到招聘廣告，便順道應徵收銀員。他在個人臉書笑說是在跨國企業擔當財務工作，「站著也有錢收」。對他而言，似乎在這荒誕的現實找到一個臨時庇護站。

一個月的工作體驗，讓蔡元貴了解到基層工人的辛酸，長時間站立令他全身痠痛，下班後總是趕回家休息。站在收銀台前，他也看盡人生百態，曾遇見一臉愁容的瘦弱女子，每天下午叫一客薯條細味人生；還有幾個建築工人，坐在隔板兩旁吃著草莓新地（指草莓聖代），「我還是覺得，人生充滿著各種可能」。

辭掉收銀員工作後，他沒停下腳步，先修畢電工課程，再找到兩份戶外工作兼職。人到中年，他笑言自己樂做「斜槓族」（Slash），目前沒有迫切性找長工。

蔡元貴未像一些同事轉到社交平台繼續報導新聞。他說，因為習慣了在讀者眾多的主流平台書寫，在他心中，蘋果日報是最能代表香港人的報紙，敢於揭露政府和權貴的黑暗面，不向大財團賣帳（指不合作、不服從），「正正因為大財團長期杯葛，反而不用看『金主』的臉色，唯一需要照顧的是廣大讀者，即是香港人的利益」。

他記得，同事偶爾會因蘋果日報被打壓而感到沮喪和憤怒，但又會為拒絕妥協而自豪。

惟在港區國安法下，蘋果日報最終也倒下。

「蘋果停刊也是香港衰落的結果」，蔡元貴說，香港新聞自由衰落，扼殺了蘋果日報、立場新聞及眾新聞這些敢言媒體的生存空間，「當這些反映民意、敢於揭露權貴醜聞的傳媒被禁絕，香港社會就變得很單一，沒有多元聲音，這個都市變得很乏味」。

現在蔡元貴每天早上仍會一邊喝咖啡，一邊看新聞，偶爾也會看看親政府媒體的報導，了解政府的態度，「有時候也可以當笑話看，娛樂性不低的」。

在蘋果日報多年，蔡元貴最難忘的是2003年以隨軍記者身分採訪美伊戰爭，由戰前準備到戰後跟進，他先後飛往中東約4至5次，歷時逾2個月，採訪耗費港幣數10萬元。

他說，當時蘋果日報有可觀盈利，捨得花錢派人到現場採訪，那時也是香港新聞工作最輝煌的歲月；同年香港50萬人上街推倒23條立法，更是香港新聞自由及言論自由的見證，「現在回看，就如曾經照亮黃土地的維園燭光，遙不可及」。

隨著蘋果日報結業，記者被逼漂流，一些專欄作家也失去了筆耕土壤。已移民台灣的前香港電台節目主持人曾志豪從2012年6月開始為蘋果日報寫專欄，一寫便是9年，直至蘋果日報結業。

「很多文化界前輩都在蘋果寫專欄，要在蘋果有一個欄目是很難的」。曾志豪記得，當年邀請他寫專欄的人說，「黎生（壹傳媒創辦人黎智英）想你寫」，令他感到意外。

曾志豪的專欄以批判時事為主，第一篇文章題為「正神9」，講述當時神舟9號發射升空，傳媒一片唱好；他就唱反調，「可以不關心升空嗎？地上有許多不公義的事發生」。

他說，蘋果從沒干預專欄內容，稿酬也不錯。

曾志豪直言，蘋果是「天使與魔鬼的混合體」，也是一份「老闆意志及彩色很濃厚的報紙」，當年開創狗仔隊文化，又將新聞圖像化，高度市場導向，更有一段時間追求點擊率，「記得大學時老師教新聞學，經常以蘋果日報作為反面教材，批評蘋果版面是圖畫較文字多，標題沒有主題、副題，辦報方式為傳統媒體所不齒」。

不過曾志豪相信，正因為蘋果這份任性，由最初不為知識分子所喜歡，其後不得不承認它的政治能量；後來香港本土派壯大，蘋果日報與一些政黨主張的民主運動被批評已不合時宜，再到港區國安法實施後，蘋果日報面臨巨大政治打壓，全港市民爭相買報以示支持。

「蘋果成了香港民主力量的堡壘，代表香港民情，即使你不喜歡蘋果，你也要承認有蘋果的香港，較沒蘋果的香港可愛得多，也可以說，香港人對蘋果又愛又恨」，曾志豪說。

2020年8月警方首次動用逾200名警員封鎖蘋果日報大樓搜查，翌日曾志豪在專欄「開天窗」，只寫上「You can't kill us all」，在無奈及無力中表達憤怒。

港區國安法實施後，曾志豪沒想過停寫專欄以降低個人風險，「當時已是一種精神上的支持，縱使你無法幫助蘋果改變命運，但也不想跳船」。

直至現在，他仍不相信，也難以接受蘋果消失。

「可能這是蘋果的宿命吧」，曾志豪說，蘋果日報1995年創刊，見證97年香港主權移交，「現在很多人都說香港是二次回歸，若蘋果仍然存在，可能會變質，現在可說是功成身退」。（編輯：李雅雯）1110623

香港蘋果日報結業後，蔡元貴曾任職立場新聞、麥當勞收銀員，之後報讀電工課程，現有兩份戶外工作兼職。他說，「再難過也要學會積極面對，才對得起牆內（收被押）的同事」。（受訪者提供）中央社記者陳沛冰台北傳真 111年6月23日

蔡元貴表示，蘋果日報是最能代表香港人的報紙，敢於揭露政府及權貴的黑暗面，唯一需要照顧的是香港人的利益。（受訪者提供）中央社記者陳沛冰台北傳真 111年6月23日