自由之家：國安法實施近兩年 香港面目全非

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（中央社台北21日電）香港主權轉移中國將滿25週年，於此同時，「港區國安法」實施也將屆2年。研究中國問題的專家分析，這部法規是北京對香港威權接管的毀滅性工具，使原本自由及活力奔放的社會屈服於中共。

美國時事雜誌「外交家」（The Diplomat）官網刊載人權組織自由之家（Freedom House）資深中國研究員達特（Angeli Datt）的專文，分析「港區國安法」實施2年後，當前的香港已今非昔比。

達特列舉5大實例，直指經「港區國安法」凌虐的香港與自由奔放漸行漸遠，首先是獨立媒體的瓦解，包括香港蘋果日報與立場新聞等親民主媒體，都在「港區國安法」實施後化為烏有。

即使仍有若干規模較小的傳媒或獨自撰稿記者，持續透過社群網站發聲，但總計過去12個月，香港又有7家華文媒體收攤，並有兩家的營運遭到箝制，總體上大約20%的香港華文媒體從業人員因國安法鎮壓而丟飯碗。

至於英文媒體香港自由新聞（Hong Kong Free Press）與隸屬阿里巴巴集團的南華早報（SCMP），就版面呈現的內容而論，目前仍可維持獨立辦報的運作，但未來不排除將成為遭打壓的對象。

其次是針對新聞界的迫害。至少12名記者與新聞專業，因他們從事的工作被控觸犯港區國安法或煽動罪，這其中包括蘋果日報老闆黎智英及立場新聞的員工，預計黎智英將在今年夏天受審。

凡此種種使得保護記者委員會（Committee to Protect Journalists）首度把香港記者，納入年度的全球入獄記者名單中，另自2020年6月以來，因國家安全緣故而被捕的良心犯增至183人，政治犯超過更1000人，當中包括因參與抗爭活動而被判刑者。

獨立媒體的消失，取而代之則是與黨國口徑一致的傳媒益增。像是曾經備受公眾信賴與推崇的公共媒體香港電台，如今淪為港府喉舌。

而立場一向親共的大公報和文匯報，更是變本加厲扮演著與中國媒體如出一轍的角色，13日中共官媒人民日報更是於頭版刊登中共領導人習近平祝賀大公報創刊120週年，盛讚大公報維穩香港貢獻卓著。

網路監控更是無所不在，截至目前，香港已阻絕8個網站，比起中國以防火牆屏蔽數以千計的網站，可說是小巫見大巫，但網站被阻絕凸顯當地的網路環境與生態正發生丕變。

甚至如今透過串流平台收視有關於挺民主的抗爭紀錄片，都算是觸犯「港區國安法」，同時當局持續加強監控網路活動，像是複製中國的制度，下令民眾以實名註冊SIM卡的法規於今年3月1日生效等。

因香港曾是最挺中國六四民運的所在，「港區國安法」實施後，當局致力於抹煞香港市民的集體記憶，也就是關於1989年中共在天安門廣場屠殺手無寸鐵民眾的史實，包括每年在維多利亞公園舉辦的紀念活動也喊停。

還有4人在全市塗鴉「六」與「四」被港警逮捕，港府官員拆除置放在香港大學的國殤之柱，並嚴禁香港電台報導六四民運。

針對當前港人的處境，達特呼籲民主國家的政府，對於逃離香港的人士應提供協助，因實情是香港的民主倡議者除了坐牢或流亡別無選擇。何況自2020年以來，香港人權條件朝著將持續惡化的趨勢發展。（編輯：曹宇帆/邱國強）1110621