國安法影響 香港民調：港人身分認同感創5年新低

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（中央社台北23日電）香港民意研究所發布「市民身分認同民情總結調查」，結果顯示，市民對「香港人」身分認同感創5年來新低紀錄；「中國人」認同感則是3年半來新高。學者推估，這和港區國安法實施有關。

香港民意研究所前身為香港大學民意研究計劃，21日發布「市民身分認同民情總結調查」。

據香港民意研究所新聞資料，該項調查於5月31日至6月5日期間以電話隨機訪問1000名講粵語的香港居民，調查實效回應比率39.8%。由受訪者對6個身分以0至10分評分，0分為絕不認同該身分；10分為絕對認同。

在6個身分當中，「香港人」評分最高，達7.77分，較半年前下跌0.17分，創2017年6月以來新低。受訪者對「中國人」認同感評分為6.52分，創3年半以來新高。在「香港人」和「中國人」身分對立比較下，有7成市民自認為廣義「香港人」；近3成市民自認為廣義「中國人」。

據美國之音（VOA）23日報導，香港伍倫貢學院社會科學院講師黃志偉在調查結果記者會上表示，在港區國安法實施後，牽涉身分認同等敏感議題時，部份受訪者恐擔憂自認為「香港人」會被懷疑對中國不忠誠，因此積極地回應與中國人相關身分認同選項。

黃志偉指出，由於近兩年移民潮，估計有數以萬計30歲以上港人移民外地，對於這次民調結果可能也有影響。

他認為，當局的雷霆手段只能夠止亂於一時，如何由亂入治、由治及興以凝聚人心，不一定要與國族身分認同掛勾。他以台灣經驗為例，國民黨政府在1947年二二八事件後，採取長達40年戒嚴統治，仍不能完全壓制台灣人的身分認同。

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時事評論員袁彌昌在民調記者會上直指，從調查結果來看，市民對於作為「中國人」、「中華民族一份子」或「中華人民共和國國民」，都有相當顯著升幅；數字反映香港民主運動陷低潮。

袁彌昌說，離開香港的人都走得差不多了，「留下來的人」在心態、身分認同上必須有所調整。香港已經成為「中國的國際金融中心」，留下來工作的人一定要對中國有某一種看法，才可以立足。（編輯：李雅雯/呂佳蓉）1110623