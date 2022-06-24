為港區國安法箝制 香港人權降至非常惡劣等級

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（中央社台北24日電）香港主權移交將25週年，據人權組織發布2021年度人權指數顯示，有關香港民眾的集會、言論和參政權利評分，急遽降至非常惡劣等級，研究員認為這與「港區國安法」息息相關。

據自由亞洲電台（RFA）與美國之音（VOA）23日報導，「人權評量倡議組織」（Human Rights Measurement Initiative）22日發布2021年度人權指數，針對30個地區的13項人權指標得分，量化呈現各地人權變化。

當中香港在「公民和政治權利」3項的得分，其中「集會和結社權利」自2019年以來已連續兩年下跌，分別是2019年的4.5分，隨後降至3.1再降至2.5分。

「持有和發表意見權利」及「參政權利」的2021年評分，也分別降至2.7和2.4分，落入「非常惡劣」等級。這3項滿分都是10分。

（圖取自人權評量倡議組織網頁rightstracker.org）

這項評比針對全球30個地區，香港排名倒數第3，只高於沙烏地阿拉伯及墊底的中國，甚至還不如委內瑞拉、越南與印度。

人權評量倡議組織聯合創辦人、美國喬治亞大學（University of Georgia）全球事務研究中心（Center for the Study of Global Issues）院長查德（K Chad Clay）說，港區國安法使香港人權倒退。

總部設於倫敦的人權組織「香港觀察」（Hong Kong Watch）創辦人羅傑斯（Benedict Rogers）則說，這次的量化研究，證實他們已知的香港人權倒退。

人權評量倡議組織發問卷給全球各地人權組織、人權律師和研究社會問題的記者，彙整上述的數據。

受訪者中，86%的專家認為，香港曾參與抗議或非暴力政治活動者特別容易被任意拘捕，包括2019年香港民主運動的支持者，還有工會成員和記者等，都是可能被港府任意逮捕的高危險群。

人權評量倡議組織另指出，過去一年，至少60個香港公民社會組織和傳媒被迫解散，包括新民主同盟、民間人權陣線和香港眾志，還有新聞媒體「立場新聞」、「眾新聞」和「蘋果日報」等被迫收攤。

中國首次納入評比，雖然調查顯示，中國生活質素高於平均也優於東南亞國家，但在任意拘禁、強迫失蹤、死刑和酷刑等違反人權的項目，所獲得的分數都是非常惡劣等級。

至於中國的集會、言論和參政等各項公民權利，也同樣被評比為非常惡劣，調查另指出，維吾爾族、哈薩克族、蒙古族和藏族人，以及信仰法輪功和基督教的教人，更是被中國當局隨意拘捕的高危險群。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110624