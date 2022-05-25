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香港民主委員會：港逾千名政治犯 總刑期772年

2022/5/25 16:57（5/25 17:24 更新）
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（中央社台北25日電）位於美國華盛頓的香港人組織香港民主委員會發表研究報告指出，自2019香港「反送中」運動以來，香港已經有超過1000名政治犯，其中超過一半低於25歲，被判監者總刑期長達772年。

這項最新研究報告指出，2019年6月9日發生100萬人遊行反對香港政府修訂逃犯條例後，有超過1萬501人被捕，其中2974人被檢控。在1815起已經完成的審訊中，定罪率為67%。

報告指出，被判監者總刑期達772年，平均被判監1.6年。判監罪名最多的是「非法集結」罪，有234人。因「持有攻擊性武器」而被判監的人中，最多人被控持有鐳射筆，有59人。

報告又指出，目前香港有1014名政治犯，逾半是25歲以下，甚至有15%是未成年。

在囚者身分則包括政黨、非政府組織及工會領袖；記者、教師、學生、律師、抗爭者等。因有1159起案件仍在等候審訊，相信政治犯數目會增加。

報告指出，「港區國安法」實施後收緊保釋條件，令還押人士增加，目前仍有184人被還押等候審訊，平均被還押16.6個月，有41人已被羈押超過2年。

報告指出，香港是全球政治犯數目增加最快的地方之一，顯示香港法治、司法獨立、公民及政治自由都衰落，快速變成獨裁主義的地方。

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美國之音引述香港民主委員會執行總監梁繼平表示，把所有入獄者的刑期加起來高達772年，是一個令他震驚的數字，「這會提醒我們，整個運動背後，政權的清算是一直在進行，亦有很多『手足』、運動者是一直默默地為我們在2019年的運動負上一些代價」。

香港民主委員會建議美國政府制裁「港區國安法」下的指定法官，以及香港維護國家安全委員會的成員，並加快設立給受逼害的香港人的人道途徑。現行在香港終審法院的10名海外法官，應該辭職。（編輯：陳沛冰/邱邱國強）1110525

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