聯合國人權高級專員訪中 遭拘記者黃雪琴親友籲關注

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聯合國人權事務高級專員巴舍萊近日訪問廣州，被拘押在廣州近250天的中國女權記者黃雪琴親友24日發布公開信，呼籲巴舍萊關注他們的處境。圖為民眾頭戴黃雪琴與同時被囚的王建兵照片表達聲援。（黃雪琴與王建兵關注組提供）中央社 111年4月24日

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（中央社記者沈朋達台北24日電）聯合國人權事務高級專員巴舍萊近日訪問廣州和新疆。中國女權記者黃雪琴被拘押在廣州，她的親友今天發表公開信呼籲巴舍萊關切當局以防疫為名，行指定居所監視居住之實的問題。

巴舍萊（Michelle Bachelet）23日出訪中國6天，行程包括訪問廣東廣州、新疆喀什和烏魯木齊。

中國Metoo運動倡議者兼獨立記者黃雪琴，原定2021年9月20日赴英國留學，但她和職業病權益倡導者王建兵在前一天被廣州警方帶走，拘押至今近250天。兩人目前被關押在廣州市第一看守所。

英國國家廣播公司（BBC）近日也發布一則調查報導，講述黃雪琴參與Metoo運動、報導香港「反送中」遭拘，和去年失聯至今的過程。

黃雪琴和王建兵的關注組今天在臉書（Facebook）關注組上發表致巴舍萊的公開信。信件指出，黃雪琴失聯至今完全與外界隔絕，家屬和律師都無法探望，無從得知她的身心狀況。

信中提到，王建兵也只在4月1日和律師以視訊會見過一次，他曾歷經數十次疲勞審訊、飲食不規律，飽受憂鬱症、腸胃問題與「酷刑」所苦。親友擔心，黃雪琴的處境可能和王建兵相仿。

公開信表示，警方以疫情為由，將王建兵單獨關押審訊5個月，這種做法和「指定居所監視居住」的效果相仿。

「指定居所監視居住」是指，中國警方可將犯罪嫌疑人羈押在看守所以外的地點，不需告知家屬關押地點，律師也無法會見當事人。近年這個制度引起國際人權組織的關注和批評。

信件認為，中國可能利用COVID-19疫情名義，開發新的打壓模式，以規避聯合國及國際社群對「指定居所監視居住」的關注和批評。

公開信懇請巴舍萊訪問廣州時，表達對黃雪琴和王建兵的關切，並造訪看守所了解他們的處境。同時呼籲中國政府撤銷「非法控罪」，立即釋放兩人，並保障他們的健康，以及家屬和律師的會見、閱卷權利。

公開信並呼籲巴舍萊主動關切中國人權捍衛者的現狀，敦促當局停止侵犯人權，「不要讓您此行成為中國政府的政治宣傳」。

國際社會關注新疆是否存在維吾爾族人遭強迫勞動等人權迫害之際，巴舍萊成為2005年來，首位訪問中國的聯合國人權事務高級專員。她昨天已在廣州會見中國國務委員兼外交部長王毅。

巴舍萊去年6月曾在聯合國人權理事會說，希望赴新疆「調查」維族人受迫害的事件。

但據星島日報報導，巴舍萊昨天透過視訊與百餘名駐中外交官會談時表示，這次對新疆的訪問不是「調查」，而是旨在促進、保護和尊重人權，過高的期望將導致失望。（編輯：楊昇儒）1110524