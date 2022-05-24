聯合國高級專員訪新疆 維吾爾慕尼黑峰會聚焦究責機制

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡24日專電）聯合國人權事務高級專員巴舍萊近日赴廣州及新疆之際，世界維吾爾代表大會5月26日將與相關組織於慕尼黑合辦峰會，聚焦向種族滅絕共犯究責的機制及強化維吾爾組織間的合作及倡議。

美國和若干西方國家一再批評中國對維吾爾人等以穆斯林為主、說突厥語的民族實施「種族滅絕」。聯合國人權事務高級專員公署多年來一直要求訪問中國，並「有意義且不受限制地」進入新疆，巴舍萊（Michelle Bachelet）23日終於成行。

世界維吾爾代表大會（World Uyghur Congress）昨天發布新聞稿指出，世維會將與21個維吾爾組織26日至28日於德國慕尼黑合辦「維吾爾峰會」，屆時將有知名運動人士、法律及學術專家、70個東突厥斯坦組織領袖及新疆集中營倖存者等逾200人與會。

世維會發言人迪里夏提對中央社表示，前聯合國戰爭罪檢察官尼斯（Geoffrey Nice）、捷克參議院副議長歐本法爾澤（Jiri Oberfalzer）及法國議員杜瑪（Frédérique Dumas）將出席26日的開幕式。尼斯過去主導在國際法庭起訴「巴爾幹屠夫」、塞爾維亞前總統米洛塞維奇（Slobodan Milosevic）；杜瑪關注自由民主價值，並於去年訪台，表達對台支持。

迪里夏提說，與會者將討論如何防止種族滅絕、相關保護責任、國際社會有責任向造成維吾爾種族滅絕的共犯究責，及哪些國家及國際機制能落實這項目標等議題。

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根據新聞稿，為期3天的峰會中，與會者將參與系列小組會議，聚焦不同背景的群體如何在維吾爾族種族滅絕議題上協調作業。維吾爾族種族滅絕已成為許多政府的外交政策重點，外界迫切需要探討新倡議途徑及推動究責機制的策略。高峰會的核心議題另也包括如何向涉及強迫維吾爾人勞動的企業究責及訴訟策略。

與會維吾爾團體也將以維吾爾語討論會議成果，以進一步強化不同維吾爾組織間的跨國合作及倡議。（編輯：黃自強）1110524