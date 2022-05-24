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聯合國人權高專晤王毅 指訪中將討論敏感問題

2022/5/24 11:48
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（中央社台北24日電）聯合國人權事務高級專員巴舍萊23日在廣州與中國外交部長王毅會晤，表示訪問中國期間將討論非常重要和敏感的人權問題；而英國駐中國大使吳若蘭則強調中國沒有藉口阻止調查。

巴舍萊（Michelle Bachelet）23日起對中國進行為期6天正式訪問。聯合國微博今天發文表示，巴舍萊先前已在廣州會晤王毅，指巴舍萊希望以此行訪問為契機，增進雙方相互理解和信任，共同促進國際人權事業發展。

巴舍萊說：「期待在訪問期間與各界人士交流。我將討論一些非常重要和敏感的問題。我希望這將有助於我們建立信任，並使我們能夠一起工作，在中國乃至全球範圍內推進和促進人權合作。」

另據中國外交部網站公布，王毅23日與巴舍萊會面，王毅強調訪問中國應是一次正本清源之旅，指當前一些國家和反中勢力在國際上大肆散布虛假訊息，對中國進行無端攻擊抹黑，希望透過此次訪問用事實真相說話，讓謠言謊言不攻自破。

美國和部份西方國家一再批評北京當局對維吾爾人等實施「種族滅絕」。美國此前率先發聲質疑巴舍萊此行成果，表示不指望中國會同意讓巴舍萊接觸到必要實況，能對新疆人權環境執行完整、不受操弄的評估。

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巴舍萊正在準備一份針對新疆維吾爾人權據稱遭受侵害的報告，聯合國人權事務高級專員公署為此已著手調查逾3年。

而英國駐中國大使吳若蘭（Caroline Wilson）昨天也在推特上發文，表示已透過視訊與巴舍萊討論此行，「我清楚地表達不受限制進入新疆、並與新疆人民私人交談的重要性，沒有任何藉口可以阻止聯合國代表完成他們的調查」。（編輯：唐佩君/陳沛冰）1110524

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