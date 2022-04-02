失聯近2百天 中國獨立記者黃雪琴被移送檢察院

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（中央社台北2日電）中國獨立記者黃雪琴和職業病權益倡導者王建兵去年9月失聯至今近200天，兩人已於3月27日正式移送廣州市檢察院審查起訴。他們之前因涉嫌「煽動顛覆國家政權」罪而被拘捕。

黃雪琴和王建兵的關注組昨天透過臉書（Facebook）表示，警方告知兩人已在日前移送檢察院。

關注組指出，廣州警方在過去逾6個月的偵查羈押期間，以涉及國家安全為由，從未允許黃雪琴和王建兵的律師會見兩人，現已偵查終結，期待律師可依刑事訴訟法相關規定閱卷和會見。

關注組並表示，黃雪琴和王建兵之前都曾被轉移到其他場所單獨關押審訊數月，直到近一個月才轉回廣州市第一看守所。

黃雪琴去年獲英國志奮領獎學金計畫（Chevening Scholarship），原擬前往薩塞克斯大學（University of Sussex）攻讀。王建兵為她送行，兩人卻都在9月19日失聯。10月時，當局通知以涉嫌「煽動顛覆國家政權罪」拘捕兩人。

黃雪琴曾任廣州「新快報」及「南都周刊」調查記者，曾參與多起MeToo案件的報導；2019年6月9日參加香港「反送中」遊行並撰寫文章，隔天廣州公安於深夜找上門。

她原擬於2019年9月入讀香港大學法律系研究院，但8月底被廣州警方傳喚並沒收護照等旅行證件，10月因「尋釁滋事罪」刑事被拘留，後來改為指定居所監視居住，並於2020年1月交保候傳。

王建兵則自2018年開始從事職業病工人權益倡導工作，並提供法律支援，同時也是中國MeToo運動的重要支持者。（編輯：沈朋達/周慧盈）1110402