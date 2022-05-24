還押中又遭判監10月 戴耀廷曾說：民主不是免費

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由學者淪為階下囚，戴耀廷曾說：「從來民主不是免費的，每個社會的人都要付出高昂代價才能爭取得到」。（中央社檔案照片）

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（中央社台北24日電）因民主派初選案仍在還押的香港學者戴耀廷，今天又因違反選舉條例被判監10個月。由學者淪為階下囚，戴耀廷曾說：「從來民主不是免費的，每個社會的人都要付出高昂代價才能爭取得到」。

綜合港媒報導，香港大法律學院前副教授戴耀廷此前承認在2016年立法會選舉中，透過「雞蛋同盟有限公司」在「明報」及「蘋果日報」刊登6個廣告，招致選舉開支超過港幣25.3萬元（約新台幣95萬元）。

他早前承認全部4項「在選舉中作出招致選舉開支的非法行為」罪，24日下午在區域法院判刑，4項控罪各判監10個月，同期執行。

為爭取民主，戴耀廷已非第一次被判刑。

戴耀廷大半生從事教學和研究，專研憲法、憲政和公共法等，一直致力推廣法治和人權教育，2001年更獲港府頒授榮譽勳章，表揚他推動「基本法」及人權方面的公民教育。

2013年，戴耀廷提出「占領中環」計劃，藉公民抗命爭取普選，在香港社會引爆震撼彈。「占領中環」最終轉化成為舉世關注的「雨傘革命」。

這場革命也令戴耀廷首次由學者淪為階下囚。

2019年4月「占中案」宣判，戴耀廷被裁定「串謀作出公眾妨擾」及「煽惑他人作出公眾妨擾」罪名成立，判監16個月。其後他申請保釋等候上訴。

經歷被捕、出庭、入獄，戴耀廷連深愛的教席也失去。1991年開始在香港大學教書的他，2020年遭港大解僱，當時戴耀廷接受港媒訪問時曾表示，當大學的靈魂－學術自由已死，離開便是尋找新生。

他收拾辦公室時笑說，由於家中空間不多，被迫要放棄一批書，主要是有關中國法治的書，因為現在再研究中國法治已經意義不大。

2020年7月，戴耀廷參與發起立法會民主派初選，當年有超過60萬人次香港市民投票，選出相關立法會選舉議席的參選人，希望到正式立法會選舉時，民主派可以爭取最多議席。

這又招致戴耀廷面對牢獄之災。

2021年1月6日，香港警方國安處出動千名警員拘捕53名民主派人士，指控他們組織、策劃及參與2020年7月的立法會民主派初選，涉嫌「顛覆國家政權」，被捕者包括戴耀廷。當時有港媒形容是「港版美麗島事件」，其後當中47人正式被落案控告。

戴耀廷與眾多被捕者迄今已被還押超過1年，戴耀廷今天由囚車押送到區域法院聽取判刑。外界預料民主派初選案將會是漫長的審訊。

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2020年12月底，戴耀廷曾在報章撰文，指香港正經歷一場苦難，一場所有港人都被捲入去的政治苦難，苦難的源頭，「就是中共背棄承諾不讓香港實行真正的民主自治，反倒行逆施，在香港施行威權專制，剝奪港人的自由、人權」。

他在文中說，「從來民主不是免費的，每個社會的人都要付出高昂代價才能爭取得到」，到有一天香港真能實行民主，大家會更加珍惜。（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1110524