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陳日君被捕 香港天主教今年不辦六四彌撤

2022/5/25 10:00（5/25 10:15 更新）
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天主教香港教區榮休主教陳日君樞機被警方依涉嫌違反國安法逮捕，天主教香港教區24日向媒體表示，今年不舉行追思「六四」彌撤。（圖取自facebook.com/cardzen）
天主教香港教區榮休主教陳日君樞機被警方依涉嫌違反國安法逮捕，天主教香港教區24日向媒體表示，今年不舉行追思「六四」彌撤。（圖取自facebook.com/cardzen）
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（中央社記者張謙香港25日電）天主教香港教區榮休主教陳日君樞機被當局依港區國安法逮捕，天主教香港教區今年不舉行追思「六四」彌撤，原因是有人顧慮這會觸犯國安法。

今年是1989年北京「六四事件」33週年，天主教香港教區昨天向媒體表示，今年不會舉行追思「六四」彌撒；天主教社會傳播處解釋，部分人士顧慮這項活動是否觸犯國安法。

過去很長時間，天主教香港教區轄下的天主教正義和平委員會每年都會舉辦追思「六四」彌撒。

本月中，香港警方國家安全處先後拘捕了「612人道支援基金」5名前信託人，當中包括陳日君、藝人何韻詩、前立法會議員吳靄儀和何秀蘭，以及嶺南大學文化研究系前客座副教授許寶強。

警方指陳日君等人涉嫌違反港區國安法，串謀勾結外國勢力或境外勢力危害國家安全。

天主教香港教區曾發表聲明表示，極度關注陳日君的情況及安全，也迫切為他祈禱。（編輯：唐佩君）1110525

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