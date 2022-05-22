教宗關注中國天主教徒生活 未直接提陳日君樞機

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

(中央社梵蒂岡22日綜合外電報導）天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天表示，他正密切關注天主教徒在中國「複雜」的生活，未直接提及90歲天主教香港教區90歲榮休主教陳日君樞機本月被捕。

教宗方濟各（Pope Francis）告訴在梵蒂岡聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）前的群眾：「我積極主動關心教友、神父的事務，以及經常是複雜的生活。 我每天為他們禱告。」

教宗表示，他利用這個機會「再次向他們保證我的靈性陪伴與他們接近」。

「612人道支援基金」5名信託人上月遭香港警方依涉嫌干犯「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全罪」拘捕，當中包括90歲的陳日君樞機。

當時教廷表示，為此感到擔憂，極度關注事態發展。

中梵主教任命臨時協議於2018年9月簽署，2020年續約2年，今年9月到期。陳日君被捕令外界關注會否影響協議續期。陳日君一直反對這項協議。批評人士指控教廷淡化陳日君被捕事件。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110522