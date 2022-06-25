習近平將出席七一 林鄭月娥：彰顯對香港的重視

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（中央社台北25日電）新華社今天報導，中國國家主席習近平將出席慶祝香港回歸25週年大會暨下屆政府就職典禮。香港行政長官林鄭月娥表示，這充分彰顯北京對香港的重視和支持；候任特首李家超則說很振奮。

今年7月1日是香港主權移交25週年，又是香港新任行政長官及主要官員宣誓就職之日，外界關注習近平是否赴港參加相關慶祝活動，但由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，加上近日有候任港府官員確診，有港區人大代表因此推測習近平屆時可能以線上方式出席活動。

官媒新華社上午公布，「習近平將出席慶祝香港回歸祖國25週年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮」，林鄭月娥和李家超也隨及表示，對習近平出席慶典表示熱烈歡迎和衷心感謝。

綜合香港媒體報導，林鄭月娥說，過去5年，香港特區在習近平親切關懷和中央大力支持下，貫徹落實「一國兩制」方針。今年是香港回歸25週年的重大日子，習近平出席慶祝大會暨下屆政府就職典禮，充分彰顯中央對香港的重視和支持，她代表香港特區致以衷心感謝。

李家超則表示，習近平出席慶祝回歸大會暨下屆特區政府就職典禮，正值香港從「由亂到治」邁向「由治及興」的關鍵時刻，意義重大，大家都感到很振奮。

5年前的「七一」，習近平於6月29日至7月1日期間赴港，除了出席香港回歸20週年暨第5屆政府就職典禮，並有視察行程。

但今年新華社未公布具體時間，有分析指可能與疫情有關。香港第5波COVID-19疫情近日升溫，截至昨天為止，已連續10天確診破千例。

分析表示，除了疫情因素，港府更將嚴防恐怖襲擊，因為在2019年的「反送中」運動後，警方沒收了不少炸戰和武器。（編輯：周慧盈/陳沛冰）1110625