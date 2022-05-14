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陳日君被捕衝擊梵中關係 義專家：習近平的烏龍球

2022/5/14 11:34（5/14 11:59 更新）
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香港榮退樞機主教陳日君（前右）日前遭違反國安法名義逮捕後獲釋，對梵中關係衝擊引發關注。圖為陳日君2018農曆年期間在香港維多利亞公園募款。（中央社檔案照片）
香港榮退樞機主教陳日君（前右）日前遭違反國安法名義逮捕後獲釋，對梵中關係衝擊引發關注。圖為陳日君2018農曆年期間在香港維多利亞公園募款。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃雅詩台北14日電）香港榮退樞機主教陳日君日前遭以違反國安法名義逮捕，雖已獲釋，但對梵中關係的衝擊引發關注。長期在中國人民大學擔任研究員的義籍梵中關係專家郗士直言，這是中國國家主席習近平的一記「烏龍球」，是北京嚴重的戰略錯誤。

郗士（Francesco Sisci）12日在義大利網路政論媒體「蟻報」（Formiche.net）撰文指出，陳日君遭香港當局逮捕事件向國際社會發出一個警訊，就是中國的鎮壓手腕正在升高，這使中國的國際地位立刻下滑，此舉完全不會給中國帶來任何好處，是北京當局犯下的嚴重戰略錯誤，決策原因仍不清楚，但這已不是北京第一次犯錯。

郗士表示，陳日君一向是2018年梵中簽署主教任命臨時性協議的最大反對者，這幾年隨著教廷緩慢但持續地推進與中國的關係，陳日君逐漸被排擠到教廷內部中國政策辯論的邊緣地位，「此次逮捕事件使陳日君再度回到了議題中心」。

郗士表示，陳日君被捕事件給了反對梵中協議者很好的舞台，並使教廷陷入尷尬與困境，尤其此時教宗方濟各正試圖在烏克蘭危機中扮演一個具高度的協調者，力阻俄羅斯東正教把入侵烏克蘭合理化為一場「聖戰」。

郗士指出，過去在美國前總統川普（Donald Trump）大力反對並施加強烈壓力下，教廷仍堅持與中國簽署梵中協議，原本這個爭議看來已落幕，現在梵中協議爭議死灰復燃，還產生了新的問題，對教廷又複雜了起來。

不過郗士認為，此事件仍不至於全面推翻梵中協議，因為逮捕事件的另一解讀是，至少因為有梵中協議，教廷與中國還能有個溝通管道，讓數百萬中國天主教徒的命運獲得最低限度保障。（編輯：郭無患）1110514

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