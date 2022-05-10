中聯辦見李家超 分析：北京對香港將有更多指導

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（中央社台北10日電）香港候任特首李家超昨天下午拜會中聯辦。中聯辦指出，會推動落實中央對港全面管治權，堅決捍衛國家主權、安全和發展利益。分析指，北京在涉及國家利益與安全問題上會對香港有更多指導。

李家超 李家超小檔案 1957年生

香港特區行政長官當選人

學歷：九龍華仁書院畢

經歷：

1977 港警見習督察

1997 總警司

2010 警務處副處長

2017 保安局長

2021 政務司長（香港首位警察出身政務司長） 看更多 關閉 在當選香港特首後，昨天（9日）展開拜會之旅。他於昨天下午到訪中聯辦，由中聯辦主任駱惠寧和副主任陳冬在門外迎接。

根據中聯辦會後發布的新聞稿，駱惠寧首先表示，這次選舉「展現了香港特色民主發展道路的正確與光明前景」，香港在中國大陸「十四五」規劃有重要功能和定位，只要新一屆特區政府和社會各界把握歷史機遇，發揮自身優勢，一定能實現更大作為。

駱惠寧接著稱，中聯辦作為中央政府駐港機構，將一如既往貫徹執行「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針，堅決維護「憲法」和「基本法」確定的憲制秩序；一如既往推動落實中央對港全面管治權，堅決捍衛國家主權、安全、發展利益；一如既往全力支持行政長官和特區政府依法施政，堅決保持香港長期繁榮穩定。

明報報導指出，這次發稿的內容，有別於5年前中聯辦向特首 林鄭月娥 林鄭月娥小檔案 1957年5月13日生

1980年香港大學社會科學學士畢業，成為港英政府公務員，至2017年擔任特首前，有36年的公務員資歷，歷任發展局長、政務司長。

2014年擔任政務司長任內，為負責進行政改諮詢的3位官員之一，並於當年的占中運動中代表港府與學生領袖對話。

2017年1月投入當年的特首選舉並勝選，於當年3月底正式就任香港第五5任行政長官。

特首任內，林鄭月娥曾推動多項爭議性政策，包括「一地兩檢」和「逃犯條例」修訂等。

已婚，夫婿為數學學者林兆波，育有兩子。 看更多 關閉 的道賀。

報導並引述全國港澳研究會副會長劉兆佳的分析指出，這次是北京全面行使管治權並取得成效後首場特首選舉，北京日後在香港發展上將扮演相當重要角色，在涉及國家利益及安全和「一國兩制」全面準確實施的問題上，北京將作出更多指導。

報導並提及，5年前林鄭月娥當選特首時，先到各地視察，選後第3天才拜訪中聯辦。

當時，時任的中聯辦主任張曉明向林鄭月娥表示，中聯辦作為中央政府派駐香港的代表機構，將繼續貫徹「一國兩制」方針和香港基本法，認真履行中央政府賦予的職責，全力支持行政長官和特區政府依法施政。他並向林鄭月娥通報了中央政府近期有關行政長官任命的安排事宜。

李家超昨天上午拜會了特首林鄭月娥，討論政府架構重組與交接事宜，之後又與終審法院首席法官張舉能、立法會主席梁君彥會面。下午拜訪了4個北京駐港機構，包括中聯辦、駐港國家安全公署、外交部駐港特派員公署和解放軍駐港部隊。（編輯：呂佳蓉/曹宇帆）1110510